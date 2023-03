Christian Gálvez no se llama así: este es su verdadero nombre

Christian Gálvez en realidad no se llama así, el popular presentador tiene otro nombre que hasta la fecha ha pasado desapercibido. Han pasado muchos años desde que conocimos a un joven presentador que estaba dispuesto a darlo todo. Gálvez enamoró al público de Pasapalabra y nos descubrió a un talento que quizás había permanecido oculto. Ahora con su nuevo espacio 25 palabras nos ha dado muy buenos momentos. No solo los del concurso, sino también en los que explica su día a día y da algunos detalles de su vida privada.

Este es el verdadero nombre de Christian Gálvez

Durante un programa de 25 palabras, Christian Gálvez ha decidido sincerarse con su público, unas palabras que nunca hubiéramos imaginado y que hemos escuchado de su propia boca. Pese a que hace años que conocemos televisivamente a este presentador, hasta la fecha, no sabíamos su verdadero nombre.

Carlos Christian es en realidad su auténtico nombre, esas dos letras C que coinciden en un nombre propio que quizás nadie esperaba. El hecho de tener dos nombres no es raro en España, hay muchas personas que deben tenerlos, ya sea por tradición familiar o quizás sufriendo el mismo caso que explica Gálvez.

El presentador se sinceró: “yo no solo me llamo Christian”, dijo dejando en todos en shock al creer que conocíamos bien a este hombre. Siguió explicando: “todo esto viene porque mi madre es de La Línea de la Concepción (Cádiz) y estaba acostumbrada a ver a todos los ingleses y tal. Y yo me iba a llamar Paul”.

Un niño de ojos azules y rubio nacido en una zona de paso de los ingleses, algo que debe ser la infancia en común de muchos españoles. Se mantuvo firme en llamarlo Paul hasta que: “De repente escuchó Christian. ‘Oh, Christian. Christian es… muy bien”. Ese fue el punto de inflexión que haría que tengamos un presentador conocido llamado Christian, pero la historia no termina aquí.

Hasta que llegó el día del bautizo y entonces el cura se cuadró, Christian no tiene santo así que no lo podría bautizar. Tuvieron que ponerle un nombre delante para poder realizar este trámite, en aquellos tiempos imprescindibles. Por ese motivo, el presentador de 25 palabras realmente se llama Carlos Christian, un nombre que ha mantenido escondido hasta la fecha, pero ha decidido compartir con los suyos.