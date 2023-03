Almudena Cid vuelve a la carga lanzando una durísima acusación a Christian Gálvez

Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaron por sorpresa su separación en diciembre de 2021. Ponían fin a su relación tras 14 años juntos, 11 como marido y mujer, una ruptura inesperada que a los meses vino acompañada de otra noticia, pues el presentador rehacía su vida con su compañera de profesión, Patricia Pardo. La ex gimnasta lo pasó fatal, y ha tenido que pasar mucho tiempo para que pueda hablar con sinceridad de aquello.

Almudena entra en detalle con lo sufrido en consecuencia por su ruptura con el presentador, y pasó tan malos momentos que le afectó mucho a nivel físico: «Perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar. Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba. Era como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir».

«Por suerte, ya puedo hablar del tema notando que estoy bien. Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones. La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza», añade Almudena Cid en una entrevista con la Cadena Ser que está dando mucho que hablar por su franqueza a la hora de hablar sobre su separación con Christian Gálvez.

Hace unas semanas, la ex gimnasta aseguraba que vuelve a ser feliz, sin dar nombres pero confirmando su relación con Gerardo Berodia, y se refería así al presentador de televisión: «Le he perdonado completamente (en referencia a Christian Gálvez). Cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera”.