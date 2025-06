No hubo opciones para la sorpresa y el PSG goleó, como era de esperar, al Inter de Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes. El vigente campeón de Europa le endosó un 4-0 a los estadounidenses en la primera mitad, con un doblete de Joao Neves, Achraf Hakimi y un tanto de Avilés en propia puerta. Un recital que acabó con la eliminatoria por la vía rápida. Los parisinos se enfrentarán en cuartos al vencedor del Flamengo-Bayern.

El PSG arrasó al Inter de Miami en los primeros 45 minutos, en los que puso de manifiesto su tremenda superioridad. Joao Neves hizo el primero en una falta lateral de Vitinha, bien atacada y muy mal defendida. El propio Joao Neves anotó el segundo tras un robo de Fabián a Busquets. El tercero fue fuego amigo, ya que se lo marcó Avilés en propia puerta tras un centro de Doue, y Hakimi, ya en el añadido, firmó el cuarto a pase de Barcola.

Los parisinos levantaron el pie

En el segundo tiempo, el PSG decidió levantar el pie y pensar en lo que viene, que será una durísima eliminatoria de cuartos de final contra alemanes o brasileños. La mejor noticia para los de Luis Enrique fue volver a ver a Dembélé en el terreno de juego tras superar la lesión que sufrió con Francia en la Liga de Naciones y que le impidió jugar los tres partidos de la fase de grupos. El galo, candidato al Balón de Oro, disputó casi media hora para recuperar sensaciones y confirmar que ya está preparado.

En la segunda mitad, el marcador no se movió más. Y es que al Inter de Miami no le daba para absolutamente nada, y el PSG no quería hacer más sangre. Sólo un gran pase filtrado de Messi a Luis Suárez a los 52 minutos pudo alterar el luminoso, pero el uruguayo ya no está para estos trotes. Así fue muriendo un encuentro en el que también se acabó el sueño mundial de Messi, que ha sumado mucho para que su equipo haya alcanzado los octavos de final contra todo pronóstico.