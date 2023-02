Almudena Cid sorprende a todos hablando sobre su separación de Christian Gálvez

Christian Gálvez y Almudena Cid sorprendían a todos en diciembre de 2021 con la noticia de su separación. Ponían fin a su relación tras 14 años juntos, 11 como marido y mujer. Una ruptura inesperada que a los meses vino acompañada de otra noticia, pues el presentador rehacía su vida con su compañera de profesión, Patricia Pardo, a la que proclama su amor desde entonces.

La ex gimnasta atravesó malos momentos porque se sintió engañada y tampoco ayudó el ruido mediático y la relación que su ex inicio poco después de la ruptura. Sin embargo, Almudena Cid reconoce que vuelve a ser feliz y se refiere al propio presentador así: «Le he perdonado completamente (en referencia a Christian Gálvez). Cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera”, ha confesado durante un evento.

Actriz, escritora…

«Te das cuenta de que lo que ocurre es más normal de lo que pensamos, ahora me encuentro con mujeres que me vienen y me dicen: ‘Estoy en esta situación’. Está a la orden del día. Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso y estoy encantada’, ha añadido la ex deportista, que próximamente sacará un libro: «Ha sido una terapia para mí, sale el 23 de marzo y tengo ganas de poder hacer comunidad».

También le ha ayudado mucho en su recuperación su faceta como actriz y sus proyectos en ese campo: «El teatro me ha ayudado a ampliar mi campo visual y mi campo de comprensión. Enriquece mucho y me ha permitido refugiarme en algo que me estaba devolviendo el sentimiento de competencia, me hacía sentirme bien. No todo el mundo puede trabajar de lo que les gusta y para mí es un privilegio».

En el plano personal, Almudena vuelve a tener el corazón ocupado junto a Gerardo Berodia, un ex futbolista con el que ha sido fotografiada desde el pasado verano y con el que mantiene un discreto noviazgo: «Estoy bien y me alegro mucho de que os alegréis por mí, he tenido un año muy difícil».