Almudena Cid habla más claro que nunca tras su separación de Christian Gálvez

Christian Gálvez y Almudena Cid sorprendían a todos en diciembre de 2021 con la noticia de su separación. Ponían fin a su relación tras 14 años juntos, 11 como marido y mujer. Una ruptura inesperada que a los meses vino acompañada de otra noticia, pues el presentador rehacía su vida con su compañera de profesión, Patricia Pardo, a la que proclama su amor desde entonces.

La polémica que ha rodeado a Almudena y Christian desde que anunciaron su separación. La familia de la ex gimnasta viene siendo muy dura con el comunicador, al que considera un «mentiroso», y también hubo problemas con el acuerdo de divorcio. Pero, ¿qué piensa la ahora actriz sobre su situación? Ahora ha concedido una entrevista muy personal en la que ha hablado más claro que nunca al respecto.

“No siento rencor ni enfado hacia nadie. Así vivo mucho más tranquila. No soy una persona con ira, soy una persona muy empática, quizás por eso entiendo las cosas. Me estoy enamorando de mí. Estoy en un momento en el que necesito entrar en los rinconcitos míos donde no había estado. Estoy centrada en escucharme y en entender que tengo que sostener la soledad, porque me toca sostenerla”, ha dicho para la revista Lecturas.

“Son muchos años conviviendo con alguien y me he planteado estar un tiempo sola, sin nada, sin contacto físico. Tengo que saber estar conmigo. Tengo como dos Almudenas, una me dice que busque el contacto físico y otra me dice que solo me necesito a mí misma. Tengo esta idea de que tengo que estar unos meses tranquila; cuando tenga esta necesidad de contacto, frenarlo y decir que primero tengo que conocerme y escucharme bien”, concluye Almudena Cid.