El Bayern no dio espacio para la sorpresa ante Flamengo y ya está en cuartos de final, donde le espera el PSG, el campeón de Europa. Los alemanes ganaron 4-2 a los brasileños, que lo intentaron hasta el final, pero se vieron superados por un conjunto germano que fue mejor.

El Bayern saltó al Hard Rock Stadium de Miami en modo Bayern. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que comenzó el encuentro con una puesta de largo impresionante. De esas que se pueden llevar por delante a cualquier rival, incluido un Flamengo que llegó a estos octavos de final como una de las grandes revelaciones del Mundial de Clubes.

Y es que, en nueve minutos, parecía que todo estaba listo para sentencia. Pulgar, en propia puerta, y Kane pusieron en dos ocasiones por delante al Bayern antes del minuto 10. Parecía que poco tenía que decir el Flamengo, aunque los hombres de Filipe Luis decidieron que lo iban a intentar. Y así lo hicieron. A los 15 minutos, Araujo se sacó un disparo a quemarropa que se encontró con un paradón impresionante de Neuer. Pero los brasileños lo siguieron intentando.

Por ello, pasada la media hora de partido, Gerson recortó distancias para echar picante al encuentro. El jugador del Flamengo se encontró un balón en el área que reventó dentro de la portería del Bayern. De repente, y no sin merecimiento, el partido se había animado. Pero Goretzka, en el tramo final de la primera mitad, decidió que el fuego carioca se iba a finiquitar. Un mal despeje de los cariocas terminó en el germano, que, tras controlar, armó un disparo que salió centrado, pero Rossi no vio una pelota que terminó entrando en la portería.

Kane no estaba para sustos

A pesar del varapalo que supuso recibir un gol en el minuto 41 de la primera mitad, Flamengo no dio el partido por perdido y, tras el descanso, fue a por más. Y tanto que fue a por más. A los 53 minutos, Olise cometió una mano dentro del área que fue sancionada como penalti, y Jorginho no falló desde los once metros para volver a animar un partido que estaba llamado a vivir un segundo tramo de infarto, un tramo que, cómo no, Kane se encargó de tranquilizar.

El inglés puso la sentencia a poco más de 15 minutos para el final. Kane se aprovechó de un error en la salida de balón de la defensa del Flamengo y, cuando tuvo la pelota en los pies, encontró el espacio justo para girarse y colocarla junto al poste, sentenciando el duelo y sellando el billete de los alemanes para los cuartos de final, donde se citarán con el PSG en una de las eliminatorias estrella de este primer Mundial de Clubes.