Almudena Cid se harta y le suelta el zasca de su vida a Christian Gálvez

Almudena Cid se ha hartado de todo lo sucedido con su ruptura y ha decidido soltar un gran zasca a Christian Gálvez. La deportista de élite y el popular presentador hace más de un año que rompieron un matrimonio que parecía para siempre. Una relación de pareja que ha dado mucho de qué hablar. especialmente cuando se supo que Gálvez ya había iniciado una nueva relación con Patricia Pardo una presentadora y compañera de la cadena en el que trabajaba. Ahora Almudena ha decidido soltar el zasca de su vida.

Roberto Leal recibió esta semana en su programa, Pasapalabra, a Almudena Cid, la ex pareja de Christian Gálvez. Desde hace años que la popular deportista y escritora no pasaba por ese plató en el que conoció el amor. No debe ser nada fácil, pero Cid necesitaba hacerlo para presentar su nuevo libro.

La ex gimnasta no dudó en mostrar su mejor sonrisa y dedicar algún que otro zasca a su ex Christian Gálvez después de más de un año desde su ruptura. Cid dijo: “Algo muy importante para mí en esta reconstrucción es volver a recuperar espacios, lugares y momentos que eran importantes hasta ese momento, como es tomar un café en esa cafetería, y también volver a Pasapalabra”. Su nuevo libro llamado ‘Caminar sin punteras’ le ha permitido explicar los giros de la vida a través de sus experiencias vitales.

En cierta manera le ha servido para ir superando poco a poco una ruptura con la que quizás no contaba. Almudena ha dicho en Pasapalabra que: “Es un libro importante porque habla de mi reconstrucción. Cuando la vida te para, que nos va a parar en algún momento, las herramientas que han salido a relucir, que no sabía que tenía pero que estaban ahí”.

Esta mujer ha demostrado una vez más la fortaleza que tiene a la hora de exponer en cada momento su manera de reconducir su vida. Levantarse después de caerse, como en el deporte, toca seguir y mantenerse en lo más alto. Almudena lo ha conseguido y ha demostrado volviendo a Pasapalabra que es una mujer fuerte y decidida en todos los sentidos. Su libro seguro que será uno de los que más se venda en unos días en abril llegará Sant Jordi, el momento del año en el que más libros se buscan.