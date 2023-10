Almudena Cid se confiesa con Joaquín sobre el perdón a Christian Gálvez

Tan solo han pasado dos meses desde que Patricia Pardo y Christian Gálvez anunciaran que, además de estar esperando su primer hijo en común, se habían casado en 2022, poco después de haber comenzado su relación. La noticia causaba un gran impacto por la rapidez de la pareja en decidir formar una familia. Sin embargo, ambos se muestran encantados y de lo más seguros en los pasos que están tomando juntos: «Te amo, Christian Gálvez, por tu manera de querer, sentir y vivir. Por contagiarme tu entusiasmo inagotable y por hacer de cada día una sorpresa mejor que la del día anterior», escribía Patricia en sus redes sociales después de la celebración que le preparó el periodista por su 40 cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antena 3 (@antena3com)

Por su parte, la que fuera exmujer de Gálvez, Almudena Cid, también ha rehecho su vida junto al agente de futbolistas Gerardo Beodia, aunque nunca ha ocultado el daño que le hizo el fin de un matrimonio que duró más de una década. Sobre todo por la manera en la que se acabó y por lo pronto que Christian comenzó una nueva relación. De hecho, nunca ha evitado hablar de sus sentimientos y, en una de sus últimas intervenciones públicas, la exgimnasta olímpica aseguraba que en la actualidad está focalizada en su bienestar al haber recibido un golpe «muy fuerte» y haber visto su propia fragilidad y vulnerabilidad. «Me tengo que preocupar de estar yo bien, de cuidarme y de recuperarme de algo que no esperaba que me pasara de la manera en la que ha pasado y de aceptarlo. Ver lo positivo de esa circunstancia, porque a mí me estoy redescubriendo en muchas cosas que me tenía olvidada», destacó sobre su vida tras la ruptura con el presentador de 25 palabras.

Christian Gálvez y Almudena Cid cuando eran pareja / Gtres

Precisamente, este tema será uno de los que abordará abiertamente este jueves Almudena Cid en Joaquín, el novato. Con la naturalidad que caracteriza al exjugador del Betis, en el vídeo promocional del programa de entrevistas de Atresmedia se ve cómo este le pregunta, directamente, si ha llegado a perdonar a Christian Gálvez. Como respuesta, la joven abre su corazón y se confiesa: «Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo». Además, añade unas significativas declaraciones: «Entendí que sacrificándome conseguía cosas, entonces en la vida en pareja creí que sacrificándome conseguía cosas».

Patricia Pardo junto a Christian Gálvez / Gtres

Aunque habrá que esperar a ver la entrevista completa y el desarrollo de estas palabras, también se muestra en dicho avance varios fragmentos de una Almudena más relajada, haciendo gimnasia y bromeando sobre el tema de su divorcio tras una broma de Joaquín. «¿Sabes cuál es el libro que más me ha cambiado la vida? El Libro de Familia”, decía este. A lo que ella contesta: «No lo rellené yo nunca, menos mal. ¡De la que me he librado!». Y tras hablar de su etapa profesional como gimnasta rítmica, la joven llega a hacer una metáfora con el tiempo que dura una exhibición olímpica: “Ojalá la vida me dé más de 90 segundos para demostrar mi valía”.