Christian Gálvez rompe con Mediaset y ficha por Telemadrid: así será su nueva andadura profesional

Christian Gálvez ha puesto punto y final a su etapa en Mediaset. Después de casi dos décadas vinculado a la cadena de Fuencarral, el emblemático presentador ha anunciado que va a comenzar una nueva andadura en Telemadrid, donde encabezará las nuevas tardes de la programación del canal mencionado con un nuevo talk show llamado La Tarde de Telemadrid. Así lo ha anunciado la corporación a través de una nota de prensa, donde han señalado que se trata de un nuevo espacio televisivo que será producido por Catorce Comunicación, la misma compañía encargada de otros formatos conocidos como Aquí la tierra.

Tal y como ha señalado Telemadrid, el programa que preparan tiene el claro objetivo de «acompañar a las generaciones más mayores desde la cercanía, la empatía y el entretenimiento». Durante su emisión, se combinarán «entrevistas, reportajes, testimonio y la participación activa del público», así como también se utilizará «un estilo visual actual y dinámico».

Así, Gálvez llega a Telemadrid con muchas ganas e ilusión, asegurando que para él «es una oportunidad única de crecimiento profesional». «Hasta ahora, mi trayectoria ha estado vinculada al entretenimiento y los concursos, pero este magazine me permite explorar una faceta distinta: la de comunicar lo que ocurre cada día, con sensibilidad, criterio y vocación de servicio», confiesa en la nota de prensa mencionada. «Iniciar esta nueva etapa en Telemadrid es mucho más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me reta, me entusiasma y me permite conectar con la realidad de mi ciudad desde otro lugar. Este magazine diario no solo me ofrece la posibilidad de comunicar, sino también de escuchar, compartir y acompañar. Como madrileño, me emociona formar parte de una televisión que se preocupa por lo que pasa aquí, por lo que nos afecta y nos une», explicaba.

Además de ser un formato completamente innovador en su trayectoria, La Tarde de Telemadrid supone el regreso de Gálvez a la pequeña pantalla, ya que desde que se canceló ¡Boom!, el pasado mes de diciembre, no ha vuelto a asumir ningún formato. Esta cancelación se sumó a la venta de acciones que poseía de Fénix Media Audiovisual, algo que dejaba en un auténtico misterio al futuro profesional del presentador.

Por otro lado, el hecho de que Christian Gálvez haya decidido dejar a un lado Mediaset y emprender un nuevo camino supone que, a partir de ahora, dejará de ser también compañero de trabajo de Patricia Pardo. Y es que al mismo tiempo que el mostoleño inicia un nuevo proyecto, Pardo también ha fichado como presentadora del espacio de actualidad, investigación y entretenimiento de las mañanas de Telecinco, Vamos a ver. No obstante, aunque sus trabajos estén en diferentes cadenas, su amor continúa avanzando por la misma dirección, mostrando, siempre que tienen ocasión, que están más enamorados que nunca.