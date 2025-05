Christian Gálvez no encuentra su sitio. Al menos en lo que al ámbito laboral se refiere. Él mismo cerró el pasado año con un balance que no resultó positivo para su trayectoria profesional y no parece que la situación mejore. Después de finalizar tras 12 años su etapa en el programa Pasapalabra, ha ido encadenando proyectos que no han prosperado. Consiguió presentar el concurso Boom!, en Cuatro, pero también terminó saliéndole rana y, después de varias entregas, desapareció de la programación del canal. Un adiós que pilló completamente por sorpresa a la audiencia, ya que no hicieron ningún comentario del cese en sus últimas emisiones. Desde entonces, sus apariciones televisivas se han reducido al mínimo y apenas ha intervenido en antena.

Pese a todos estos varapalos, Christian siempre se ha mostrado abierto a nuevas oportunidades: «Estoy dispuesto, en el banquillo, cuando me necesiten, salgo a jugar, aunque sea de portero», comentó a finales del pasado año. El presentador, pese a sus malos resultados, confía en que Mediaset apueste por su perfil para levantar algún formato de la parrilla.

Christian Gálvez presentó Pasapalabra durante 12 años. (Foto: Gtres)

Si bien es cierto que no todos sus proyectos están relacionados con la televisión, no ha conseguido desquitarse de ese ámbito. A pesar de esta espina, no ha descuidado otras oportunidades ni ha frenado nuevos compromisos profesionales que le han mantenido activo laboralmente. Ha continuado con su pasión por las letras y la historia con viajes y nuevas novelas.

Su relación de pareja

Aunque su terreno profesional está nublado por la incertidumbre, su corazón vive una etapa plena. Su matrimonio con Patricia Pardo, copresentadora de Vamos a Ver junto a Joaquín Prat, atraviesa su mejor momento. Juntos han tenido un bebé que ya supera el año y al que han puesto de nombre Luca —abreviatura de luz y camino, unas palabras que significan mucho en la nueva familia que han formado junto al nuevo retoño y los hijos de ella de su anterior relación—. Una buena sintonía de la que no han dejado de hacer gala durante todo este tiempo. Siempre han aprovechado sus intervenciones televisivas e incluso sus redes sociales personales para mandarse mensajes de amor.

Una de las últimas muestras de afecto ha tenido lugar durante el viaje de trabajo de Patricia a Roma con su programa para cubrir el cónclave papal. Un acontecimiento en el que Gálvez ha querido apoyar a la presentadora. Por ello no ha dudado en trasladarse a la capital italiana al hijo de ambos. Un gesto que Pardo ha agradecido a su pareja a través de las redes. «Gracias, Christian, porque al decidir acompañarme desde el primer momento no tuve que elegir entre una cobertura que me apasionaba o seguir amamantando a mi niño», ha compartido en su perfil de Instagram. Un movimiento por parte de él que deja entrever la armonía que impera en el matrimonio, pero también revela la amplia disponibilidad de este. Pese a sus compromisos literarios y de otra índole, Gálvez no contempla ninguna oferta laboral que condicione sus horarios ni su movilidad geográfica.