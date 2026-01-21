Llegan los primeros menas al antiguo cuartel de Son Tous en Palma

El antiguo cuartel abandonado de Son Tous, habilitado como centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados, ha recibido en sus instalaciones a los primeros menas, según ha informado el conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, tras la reunión del Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

El recurso de Son Tous es un dispositivo puesto en marcha para dar respuesta inmediata al incremento de las llegadas de menas a Mallorca y ordenar la primera atención dentro del sistema de protección.

Guillermo Sánchez ha hecho un llamamiento directo al Gobierno de España para que asuma su responsabilidad en materia migratoria. «Hoy hemos informado al Consejo Rector de la llegada de los primeros menores extranjeros no acompañados al nuevo recurso de emergencia de Son Tous. Ante esta situación es imprescindible que el Gobierno de España asuma su responsabilidad, actúe para evitar nuevas llegadas y dote a Mallorca de más recursos económicos, materiales y técnicos para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de protección de menores», ha manifestado.

El edificio cuenta con dos plantas y cuatro alas con 64 plazas, de las que por el momento el Consell de Mallorca ya tiene operativa una en la planta baja con capacidad para 16. El nuevo centro de atención de emergencia está gestionado por la Fundación SAMU y dispondrá por el momento -si bien podría incrementarse a medida que lo haga el número de plazas- de cuatro auxiliares educativos, un psicólogo, dos mediadores interculturales y un trabajador social.

Por otro lado, el Consejo Rector ha aprobado también el proyecto de reglamento de establecimiento, gestión y recaudación de los precios públicos de las plazas públicas de servicios asistenciales de estancias residenciales y diurnas para personas mayores gestionadas por el IMAS.

Esta aprobación, explica el IMAS, supone un paso adelante para ordenar y actualizar el marco normativo que regula estos servicios, con el objetivo de garantizar una gestión más clara, homogénea y ajustada a la realidad actual del sistema de atención a las personas mayores.