Josh Robert, nuevo fichaje del Palmer Basket

Josh Roberts añade su nombre a la plantilla del Palmer Basket Mallorca Palma. El versátil interior de 2,06 m amuralla la zona del bloque turquesa. El jugador estadounidense posee las aptitudes para ocupar las posiciones de ala-pívot y de pívot. El baloncestista de 26 años llega al club tras salvaguardar la camiseta del Merkezefendi de la primera división turca. Roberts ha promediado 2,7 puntos y 2,3 capturas en este inicio de campaña 2025/26.

La nueva incorporación del Palmer Basket militó en el Aris BC de la máxima categoría en Grecia la pasada temporada. Josh Roberts desempeñó una función significativa en un equipo histórico del Viejo Continente. En la disciplina del cuadro de Salónica, el fichaje de la entidad efectuó una labor sensacional en las tres competiciones en las que participó.

En la liga helena, Roberts se marchó hasta los 5,9 puntos y 5,3 rebotes en más de 18 minutos de intervención por duelo. En las eliminatorias, el jugador no disminuyó su productividad. El refuerzo del Palmer Basket convirtió 5 puntos y se adueñó de 5,8 rebotes.

En la Copa, las medias de anotación de Josh Roberts crecieron hasta los 6,5 puntos. El interior demostró en un escenario como la EuroCup que está capacitado para lidiar contra cualquier oponente. Los números conseguidos el curso anterior son la mejor prueba de ello; el jugador aportó 6,3 puntos y 5,2 capturas en los seis envites que jugó.

El norteamericano emprendió su aventura en el baloncesto en los St. John’s Red Storm de la División I en la NCAA. El conjunto de Queens, Nueva York, se deleitó con la eficiencia de Roberts durante tres cursos. El interior finalizó su etapa universitaria en las filas de los Manhattan Jaspers.

Las actuaciones del refuerzo del Palmer Basket en su periplo académico suscitaron el interés de los Cairns Taipans del campeonato australiano. En suelo oceánico, Roberts también resguardó la elástica de los Hawke’s Bay Hawks de Nueva Zelanda, su última experiencia antes de desembarcar en Europa.

Tray Hollowell se marcha

Tray Hollowell no continuará en el Palmer Basket Mallorca Palma. El base estadounidense cierra su etapa como jugador del cuadro isleño. El director de juego ha representado al equipo turquesa en siete encuentros de la Primera FEB y en dos partidos en la Copa de España. «El Palmer Basket agradece a Hollowell la dedicación mostrada durante su estancia en la entidad y le desea mucho éxito en sus nuevos retos», según anunció el club en una nota oficial.