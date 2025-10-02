Investigan la muerte de un hombre tras aparecer con múltiples golpes en su finca de Llucmajor, en Mallorca

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 57 años, encontrado con múltiples signos de violencia en su finca, situada a escasos metros del cuartel del Instituto Armado en el municipio mallorquín de Llucmajor. La víctima, muy conocida entre los vecinos de la localidad, habría sido brutalmente agredida, según los primeros indicios recogidos en el lugar.

El trágico descubrimiento tuvo lugar a primera hora de la mañana del miércoles, cuando agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil acudieron al aviso. Tras comprobar la gravedad de la escena, se activó inmediatamente a la Policía Judicial y al Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, que se hicieron cargo del caso ante la posibilidad de que se tratara de un crimen.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por OKBALEARES, el cuerpo presentaba múltiples contusiones y lesiones compatibles con una agresión violenta, lo que ha reforzado la hipótesis de una muerte homicida. El cadáver fue examinado in situ por el médico forense, antes de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas.

Agentes del Laboratorio de Criminalística también se desplazaron hasta la finca para realizar una inspección ocular técnica. En el lugar se recogieron diversas pruebas, entre ellas muestras biológicas y un completo reportaje fotográfico, que serán clave para reconstruir lo ocurrido.

Una víctima con pasado judicial

Aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente el móvil del posible crimen, algunos testigos han declarado que la víctima había comentado días antes que unos desconocidos intentaron acceder a su propiedad con la intención de robar. Este detalle, que cobra ahora especial relevancia, está siendo analizado minuciosamente por los investigadores.

Fuentes locales señalan que el fallecido había tenido problemas con la justicia años atrás, aunque por el momento no se ha vinculado este dato con su muerte. Su popularidad en la localidad ha causado una gran conmoción entre los vecinos, que siguen con preocupación la evolución de las pesquisas.

Los resultados preliminares de la autopsia serán determinantes para esclarecer la causa exacta de la muerte y el tipo de lesiones sufridas. Por ahora, los investigadores mantienen todas las líneas abiertas, aunque la hipótesis principal sigue siendo la de una muerte violenta causada por terceras personas.

La Guardia Civil continúa trabajando en el caso, mientras el municipio de Llucmajor permanece conmocionado por un suceso que ha sacudido la tranquilidad de esta localidad del sur de Mallorca.