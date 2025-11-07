Illes Balears-Peñarol: a por la tercera Copa Intercontinental

El Illes Balears Palma Futsal afronta este viernes (21:00 horas) una cita de máximo nivel internacional con la final de la Copa Intercontinental ante el Club Atlético Peñarol. El campeón de Europa se medirá al campeón de América en una nueva noche histórica para el fútbol sala en Palma, que volverá a ser el centro del mundo con la segunda edición consecutiva del torneo en Son Moix.

El conjunto balear llega reforzado a la cita tras firmar una sólida actuación en la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, donde se impuso en un grupo exigente y recuperó sensaciones después de un inicio irregular en liga. A pesar de encontrarse todavía en una fase de construcción, el equipo empieza a mostrar los automatismos y el nivel competitivo que lo han llevado a lo más alto del fútbol sala europeo y mundial en temporadas pasadas.

La Intercontinental supone, además, una oportunidad inmejorable para levantar el primer título de la temporada y hacerlo ante su afición, en un Son Moix que promete presentar un ambiente de gala. La comunión entre el equipo y el público ha sido una constante en los últimos años, y el apoyo de los aficionados será un factor clave en una final que se prevé muy equilibrada.

Enfrente estará Peñarol, campeón de la Copa Libertadores tras vencer en la final a Magnus, y primer club uruguayo en conquistar el máximo título continental. El conjunto de Montevideo llega a Palma con la ambición de firmar otro capítulo histórico para su sección de fútbol sala.

El Illes Balears Palma Futsal intentará revalidar el título que ya conquistó en 2023 y 2024 y ampliar su palmarés con la tercera Intercontinental consecutiva. El partido comenzará a las 21:00 horas y estará precedido por un espectáculo audiovisual y musical que abrirá una noche única en Son Moix.