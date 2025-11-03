El Illes Balears supera la Main Round como líder por cuarto año consecutivo

El Illes Balears Palma Futsal ha logrado el primer objetivo marcado en esta UEFA Futsal Champions League: avanzar desde la Main Round como primero de grupo, algo que consigue por cuarta temporada consecutiva. Una condición que en los últimos tres años fue clave en el camino hacia los títulos, y que este año puede serlo todavía más con la introducción del nuevo sistema de eliminatorias directas.

El equipo dirigido por Antonio Vadillo ha cerrado una impecable fase de grupos con tres victorias en tres partidos, frente a Étoile Lavalloise (2-1), FK Chrudim (3-1) y FC Semey (7-4). El primer puesto del grupo 2 les garantiza estar en el bombo 1 del sorteo de los octavos de final, una novedad en esta edición, y disputar el partido de vuelta en casa, lo que puede resultar decisivo.

La nueva estructura de la UEFA Futsal Champions League sustituye la tradicional Elite Round por una eliminatoria a doble partido, en la que los 16 mejores equipos se enfrentarán en formato ida y vuelta. La ida se disputará el 24 de noviembre y la vuelta el 5 de diciembre. El sorteo de los emparejamientos se celebrará el jueves 6 de noviembre.

Con este nuevo paso adelante, el club mantiene viva la trayectoria iniciada en 2022 y reafirma su condición de referente del fútbol sala europeo tras conquistar tres títulos continentales de forma consecutiva.

Además de lograr el pase como primero de grupo, el Illes Balears Palma Futsal ha batido un récord absoluto: con la victoria ante el FC Semey, el equipo suma ya 27 partidos consecutivos sin conocer la derrota en la UEFA Champions League, contando fútbol y fútbol sala, superando así la marca que ostentaba el Manchester City de Pep Guardiola, que firmó 26 encuentros invicto entre octubre de 2022 y abril de 2024.

El club mallorquín se mantiene como el único que ha conquistado tres UEFA Futsal Champions League seguidas y ha convertido Son Moix en un fortín con 18 encuentros europeos como local sin conocer la derrota. Una racha sin precedentes que consolida al Illes Balears Palma Futsal como uno de los grandes referentes del fútbol sala continental en la actualidad.