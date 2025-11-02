7-4. El Illes Balears acaba la Main Round como campeón de grupo

La seria, competitiva y productiva primera mitad del Illes Balears Palma Futsal le valió para irse con una buena ventaja (6-2) y con unas muy buenas sensaciones al descanso. En la segunda, la gran actuación de Luan Muller bajó palos desmoralizó al conjunto kazajo. El equipo llega en consecuencia como campeón de grupo a los octavos de final de la Champions, que se disputarán a modo eliminatoria.

El partido que decidía las posiciones del grupo 2 de la Main Round, no podía arrancar de mejor manera para el Illes Balears Palma Futsal. Machado se encargaba de adelantar a los mallorquines aprovechando un buen pase de Fabinho al segundo palo. Siguió mordiendo el Palma, con dos ocasiones de Ernesto y otra más de Fabinho. Y en el minuto cinco, llegó el segundo. Cuando Semey trataba de recuperarse con posesiones largas, Mario Rivillos recorría la banda y enviaba un potente centro que Gereykhanov introducía en su propia portería. Reacción Semey y tras buenas intervenciones de Luan Muller para mantener la portería a cero, Marcelo cumplía la ley del ex y reducía la ventaja en el marcador.

Alisson devolvía el golpe y volvía a ampliar la renta en el marcador (3-1) con un buen remate dentro del área. Dos minutos más tarde, Bruno Gomes volvía a acercar al Semey en el marcador. ¿La respuesta del Illes Balears Palma Futsal? Otro gol. Lin volvía a colocar al equipo de Vadillo dos goles por encima de su rival.

Los de verde pistacho no levantaron el pie del acelerador. El ritmo que imponían y el despliegue físico mostraron la mejor cara del Illes Balears Palma Futsal. A dos minutos del final de la primera parte, Alisson completaba su hat-trick con dos auténticos golazos. Su segundo gol, de auténtico pívot. Recibió el balón de espaldas, se giró, dribló a su marcador y batió a Kniess con un gran zurdazo. El tercero, con un voleón desde quince metros que colocaba el 6-2 en el marcador antes del descanso.

En la reanudación, la dinámica cambió. Pese al disparo de Ernesto al larguero de la portería defendida ahora por Higuita, era el Semey quién estaba más cerca del siguiente gol. Y así lo hicieron. Marcelo batía a Luan Muller con un potente disparo. Los primeros diez minutos de la segunda mitad los protagonizó el portero del Palma con una colección de paradas que evitaron el cuarto gol kazajo. Y en el minuto 31, llegaba el séptimo gol local. Un potente disparo de Mario Rivillos de saque de banda tocó en Cándido y entró en la portería de Higuita.

La reacción del conjunto de Kazajistán fue rápida y Bruno Gomes colocó el 7-4. Leo Higuita evitó el gol de Lucão y a falta de cuatro minutos del final, Aslan Smakov, técnico del FC Semey, solicitaba tiempo muerto para preparar el juego de cinco. La trabajada defensa de Antonio Vadillo y el muro erigido por Luan Muller evitaron un último gol del conjunto kazajo y certificaron una importante victoria (7-4) que clasifica al Illes Balears Palma Futsal a octavos de final como primero de su grupo.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Machado, Ernesto, Mario Rivillos y Fabinho. También jugaron: Lin, Deivão, Charuto, Lucão y Alisson.

FC Semey: Kniess, Dedezinho, Yesenamanov, Gabriel Candido y Turegazin. También jugaron: Bruno Gomes, Gereykhanov, Rodriguinho, Marcelo, Dedezinho, Abdumanapuly, Leo Higuita y Pedrinho.

Goles: 1-0, Machado (min. 2); 2-0, Gereykhanov (p.p.) (min. 5); 2-1, Marcelo (min. 11); 3-1, Alisson (min. 11); 3-2, Bruno Gomes (min. 13); 4-2, Lin (min. 13); 5-2, Alisson (min. 18); 6-2, Alisson (min.20); 6-3, Marcelo (min. 21); 7-3, Candido (p.p.) (min. 31); 7-4, Bruno Gomes (min. 33).

Árbitros: Denys Kutsyi (UKR) y Ivan Ivanov (BUL). Amonestaron con tarjeta amarilla a Fabinho del Illes Balears Palma Futsal y a Candido del FC Semey.