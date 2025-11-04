El Illes Balears se prepara para su tercera Copa Intercontinental

El Illes Balears Palma Futsal no se permite un respiro. Apenas unos días después de certificar su clasificación a los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League y prolongar su impresionante racha en la competición continental, el campeón de Europa ya pone el foco en otro desafío mayúsculo: la Copa Intercontinental, que se disputará este viernes en Son Moix ante todo un histórico del deporte mundial como es el Peñarol uruguayo.

Será la tercera participación en este torneo para el conjunto balear, gracias precisamente al título europeo conquistado el pasado mes de mayo en la ciudad francesa de Le Mans. En esta ocasión, el rival será nada menos que el Club Atlético Peñarol, campeón de la Copa Libertadores, que se impuso en la final al poderoso Magnus brasileño.

Más allá de la dimensión deportiva del encuentro, el evento volverá a ser una gran cita mundial para el fútbol sala, que tendrá como epicentro el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, escenario que por segundo año consecutivo albergará la gran final entre los campeones de Europa y América. Un privilegio reservado a muy pocos y que consolida a Palma como una de las capitales internacionales del fútbol sala.

La celebración de esta segunda Intercontinental consecutiva en la isla ha sido posible gracias al acuerdo entre Mundo do Futsal, la organización del torneo; el Govern de les Illes Balears y el Illes Balears Palma Futsal, en una clara demostración de confianza tras el éxito rotundo de la pasada edición. No solo por el nivel deportivo, sino por la capacidad organizativa del club, que volvió a situar a Mallorca en el centro del mapa deportivo mundial.

Este año, el evento volverá a superar las expectativas. La Intercontinental será mucho más que un partido: el club prepara una fan zone en la zona exterior de Son Moix con actividades y animación para todos los públicos, y un show previo en la pista que se desvelará en los próximos días. Todo ello en un ambiente de gala, con el aliento de una afición que volverá a responder.

La Copa Intercontinental 2025 promete ser una cita inolvidable, un espectáculo deportivo y social que quedará marcado en la historia del fútbol sala mundial.