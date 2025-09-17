Un exclusivo restaurante de sushi llega al Paseo Marítimo de Palma

El lujoso restaurante de sushi ROKA llega a Palma. Ubicado hasta ahora en el pueblo de Canyamel (Capdepera), el restaurante japonés estará ubicado ahora en el recién renovado Paseo Marítimo de Palma, concretamente en el solar donde se encontraba la antigua discoteca Pachá, a la altura del puente de Can Barbarà.

Se tarta de un rincón estratégico frente al puerto de Palma que llevaba años abandonado tras el cierre de la famosa discoteca allá por el año 2018. El grupo Azumi ha llegado a un acuerdo con los propietarios del solar, la Fundación Natzaret, y llevará a cabo una profunda remodelación del lugar para el restaurante de sushi.

En los últimos días, varios operarios han llevado a cabo tareas de limpieza y vaciado del solar mientras el grupo Azumi tramita la licencia para la construcción del restaurante ROKA, aunque por el momento no hay ninguna fecha aproximada de apertura del establecimiento.

Cabe recordar que el Paseo Marítimo de Palma ha experimentado en los últimos años un proceso de remodelación y reforma de toda la primera línea por un coste de 43 millones de euros. Según informó la APB, el nuevo Paseo Marítimo de la capital balear se inaugurará en este próximo mes de octubre.

La última gran decisión que se ha tomado en esta zona de la ciudad ha sido la de hace unos días del Ayuntamiento de Palma, que anunció la puesta en marcha de la nueva línea de autobús (L30) para paliar de manera inmediata la falta de aparcamientos que está castigando a comercios y restaurantes como el que llegará próximamente en el solar de Pachá.

Así, un autobús de la EMT recorrerá cada 10 minutos el Paseo Marítimo de Palma. La nueva línea conectará el aparcamiento disuasorio de Marivent con el Palacio de Congresos, y que complementará las frecuencias de la L1 que conecta puerto y aeropuerto, y que circula también por este mismo espacio.