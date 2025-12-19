Compromiso a prueba en Mestalla

Cuando un entrenador no descarta a uno o varios de sus jugadores, mejor pensar que los va a alinear a todos, especialmente si, como es el caso, Beltrán, Tárrega y Danjuma no sufren indisposiciones graves. Puede que no jueguen los tres porque difícilmente Carlos Corberán saldrá con tres puntas y el acompañante de Hugo Duro estará entre el primero y el tercero. Las únicas bajas las de dos centrales, Comert y Diakhaby y el segundo portero, Dimitrievsky.

La campaña del Valencia en calidad de local es muy parecida a la del Mallorca, ha perdido un partido más y ha empatado uno menos, pero ha firmado igualmente tres victorias, pero es mucho más intenso y guerrero. Mestalla no es un campo fácil. Siempre dobles bandas con Thierry y Luis Rioja por la derecha, Gayá y tal vez Diego López, por la izquierda. Javi Guerra y Pepelu dirigen el cotarro, sin olvidarnos de la baza del luso Almeida. El centro de la zaga, donde Copete conoce muy bien a Muriqi, sería su punto más débil.

Arrasate manifiesta lo obvio: «es un partido muy importante», como todos por otra parte, «tenemos que recuperarnos de la derrota y el viaje», «si ganamos damos un salto en la clasificación», «pero sabemos que no nos queda otra que ser intensos y apretar porque si nos ganan nos superan en la tabla». En realidad reescribe el mismo guión jornada tras jornada. Yo diría que Antonio Sánchez acompañará a Samu en el doble pivote, sin cambios en el resto del once. Sea cual sea su decisión este equipo carece de columna vertebral, aunque esto no es culpa suya.

Designado Alejandro Quintero González, de Huelva. Declarado persona non grata por el Real Madrid por las expulsiones de Carreras y Endrick en pleno Santiago Bernabéu y ante el Celta, el mismo que ayer falló cuatro penaltis en Albacete. El suspenso merengue es todo un aval para este colegiado que ya pitó al Mallorca en San Mamés donde no tuvo más remedio que mostrar dos amarillas a Antonio Sánchez en las postrimerías del lance. Pero ojo, ha sacado más tarjetas rojas, 9, que partidos arbitrados, y ha sancionado con 4 penaltis, una media de uno cada dos encuentros.