Cinco detenidos en Palma por propinar una brutal paliza a dos jóvenes por defender a unas chicas de un ataque machista

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres en Palma como presuntos autores de un delito de lesiones y otro de robo con violencia, después de que dos jóvenes acabaran heridos y tuvieran que ser trasladados en ambulancia a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en la avenida Gabriel Roca (Paseo Marítimo de Palma), cuando un grupo de aproximadamente ocho personas abordó en plena calle a dos mujeres y comenzó a dirigirles comentarios machistas. Varios acompañantes de las jóvenes intervinieron de forma pacífica para defenderlas, pero la situación terminó convirtiéndose en una violenta agresión.

Lejos de detenerse, los presuntos agresores se abalanzaron sobre los jóvenes y comenzaron a golpearlos con puñetazos en la cara y en la cabeza. En el momento más violento del ataque, uno de los implicados habría utilizado una botella de cristal para golpear a una de las víctimas en la cabeza y el rostro. El impacto fracturó el recipiente y provocó profundas heridas sangrantes.

La agresión continuó con patadas y nuevos puñetazos contra los jóvenes, que quedaron tendidos en la calzada con lesiones de consideración. En medio del tumulto, además, a una de las víctimas le sustrajeron su teléfono móvil de alta gama, un hecho que se suma a las lesiones investigadas por los agentes.

La rápida intervención policial resultó clave para atender a los heridos. Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que realizaban labores preventivas en la zona, acudieron al lugar tras recibir el aviso de un ciudadano.

A su llegada, los agentes encontraron a dos jóvenes tendidos en la calzada y con heridas de consideración. Los policías solicitaron asistencia sanitaria de inmediato y los afectados fueron atendidos por los servicios médicos. Las lesiones sangrantes obligaron a realizarles varios puntos de sutura en la cabeza. Ambos fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica y someterse a una valoración que permitiera descartar otras fracturas.

Tras la agresión, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones para localizar a los presuntos responsables. Los agentes contaron con las descripciones aportadas por testigos presenciales y con las grabaciones de vídeo realizadas durante los hechos.

La información recabada permitió localizar y detener a cinco hombres como presuntos autores de la agresión. Los arrestados están investigados por los delitos de lesiones y robo con violencia. Lo que comenzó con unos comentarios machistas dirigidos a dos mujeres acabó con dos jóvenes heridos, asistencia hospitalaria y cinco detenidos en Palma por una agresión marcada por la violencia de los golpes y el uso de una botella de cristal.