Trágico desenlace en Calvià: encuentran sin vida a Wilmar José, el joven de 25 años desaparecido el domingo

El peor desenlace posible ha marcado este martes la desaparición de Wilmar José, el joven de 25 años al que se buscaba desde el pasado domingo en Calvià. Los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han encontrado su cuerpo sin vida en el mar, en las proximidades de la zona donde se le perdió la pista. Fuentes han confirmado a OKBALEARES el fallecimiento del joven.

La noticia llega después de dos días de incertidumbre y preocupación entre sus allegados, que habían denunciado su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Calvià. Desde entonces, se mantenía abierta la búsqueda para tratar de localizarlo, un operativo que se ha intensificado durante la jornada de este martes.

Desde primera hora de la mañana, Guardia Civil, Policía Local de Calvià, Bombers de Mallorca y voluntarios de Protección Civil habían participado en un amplio dispositivo para rastrear los alrededores de Portals Vells y el Mago, donde se había centrado la búsqueda.

La intervención de los especialistas subacuáticos ha resultado finalmente determinante. Alrededor de las 14.00 horas, la embarcación de los GEAS ha localizado el cadáver en aguas próximas al lugar de la desaparición, poniendo fin a la búsqueda con un desenlace especialmente doloroso.

Tras el hallazgo, se puso en marcha el protocolo judicial establecido para estos casos y, pocos minutos después, se procedió al levantamiento del cadáver.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer qué ocurrió y determinar las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas de la muerte, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.