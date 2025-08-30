Baleares recibe este sábado 40 inmigrantes ilegales en plena lucha con el Gobierno por el reparto de menas

Sigue la crisis migratoria en Baleares. Un total de 40 inmigrantes ilegales han sido rescatados durante este pasado sábado en las costas de Menorca y Cabrera, todos ellos de origen subsahariano.

El primer rescate ha tenido una duración de casi cinco horas. Hasta 29 personas habían desembarcado de la patera en Cabrera, y se encontraban atrapados en una zona escarpada.

Entre las 13:45 y las 18:00 horas intervinieron Servicio Marítimo, del Servicio Aéreo, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, según ha informado Delegación de Gobierno.

El segundo rescate ha tenido lugar en Menorca, concretamente al sureste de Maó, algo poco habitual dado que las pateras que viajan desde Argelia a Baleares no suelen llegar hasta Menorca, dado que es la isla más alejada del continente africano.

A eso de las 19:40 horas, la embarcación se encontraba a 35 millas al sureste de Máo con 11 personas de origen subsahariano a bordo. El rescate se ha iniciado gracias a un velero francés, que ha contactado con Salvamento Marítimo de Francia, quienes a su vez, a través del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, han solicitado la intervención de Salvamento Marítimo de España para que acudiera a su rescate.

Baleares pide entrar en contingencia migratoria

Debido a estos números, el Govern balear que preside la popular Marga Prohens pedirá entrar en situación de contingencia migratoria pese a que todavía no triplica su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes, tal y como establece el real decreto que regula el reparto de menas procedentes de las Islas Canarias.

Si la capacidad fijada este martes por el Gobierno para Baleares es de 406 plazas, tendría que acoger a 1.218 menores, cuando actualmente tiene a 682 tutelados por los cuatro consells insulares.

La petición la trasladarán al Gobierno tan pronto como se publique el decreto aprobado este mismo martes por el Consejo de Ministros, el mismo que han anunciado su intención de recurrir ante el Supremo.