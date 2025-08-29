Vox quiere que los vecinos de los pueblos de Mallorca decidan en consultas si aceptan o no centros de menas

Vox quiere que los vecinos de los pueblos de Mallorca decidan a través de consultas si aceptan o no que se instalen centros de menas en sus municipios. El partido de Santiago Abascal en el Consell de Mallorca ha presentado una moción sobre este asunto, que tanto preocupa a los residentes, como ha podido verse en el caso de los centros que se iban a habilitar en Inca o Calvià y que finalmente no se han puesto en marcha por la oposición vecinal.

«Basta ya de que el bipartidismo imponga a nuestra familias los efectos devastadores de la inmigración ilegal sin contar con nadie», ha manifestado Toni Gili, portavoz de Vox en la institución insular, mediante un comunicado. «Los mallorquines tienen derecho a ser escuchados y a decidir si quieren que en sus municipios se instalen estos centros», ha afirmado.

«La inmigración masiva está generando un aumento de la inseguridad, la degradación de barrios y una amenaza directa a la identidad y la convivencia en la Isla. La política de puertas abiertas del bipartidismo ha fracasado y lo único que ha conseguido es llenar los bolsillos de las mafias y ONG subvencionadas que viven del efecto llamada», ha denunciado Vox.

La moción reclama que el Consell inste a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) a organizar consultas municipales y que se exija al Gobierno central poner fin a las políticas que «favorecen la inmigración ilegal».

«Es una burla a los vecinos que nadie les pregunte, porque todos saben que ningún mallorquín quiero un centro de menas al lado de su casa», ha criticado. Asimismo, Gili ha asegurado que «por eso el bipartidismo los impone lejos de las urbanizaciones donde viven sus dirigentes, mientras condenan a los barrios humildes a sufrir las consecuencias».

Vox en el Consell de Mallorca ha defendido que la consulta ciudadana es la única vía para «proteger la seguridad, la convivencia y la voluntad de los mallorquines». «Si el bipartidismo tuviera un mínimo de decencia, preguntaría a los vecinos, pero como saben cuál sería la respuesta, prefieren imponer sus planes en silencio», ha asegurado Gili. «Nosotros no lo vamos a permitir», ha concluido.