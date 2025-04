Primera reunión del consejo asesor internacional de Disenso presidida por Santiago Abascal

El presidente de Vox y de la Fundación Disenso, Santiago Abascal, ha presidido este viernes la primera reunión del Consejo Asesor Internacional (CAI) de la fundación, en el que se ha analizado la actual coyuntura internacional, así como las relaciones de Disenso con organizaciones afines a ambos lados del Atlántico. Durante el encuentro, ha resaltado la crítica al globalismo, la izquierda latinoamericana y los gobiernos europeos que se alejan de una alianza estratégica con Estados Unidos, especialmente en el contexto de Donald Trump.

A la reunión han asistido de forma presencial varios miembros del Consejo, como el ex ministro Carlos Bustelo, el periodista Mario Noya, el politólogo Agustín Laje, que se incorporó recientemente al Consejo Asesor Internacional) el europarlamentario Hermann Tertsch, y la diputada en la Asamblea de Madrid, Ana Velasco. Además, han participado de forma virtual, a través de videollamada, el ex ministro brasileño Ernesto Araujo, el periodista Orlando Avendaño, el escritor Enrique García-Maíquez, el analista senior de la Heritage Foundation, Mike González, y el empresario y ex diputado uruguayo, Pablo Viana.

El principal objetivo de esta reunión es repasar cómo la Fundación Disenso, en medio de un contexto internacional complejo y de especial intensidad geopolítica, se ha convertido en un actor importante para unir a las fuerzas que están liderando la acción contra los intentos de acabar con la libertad y la soberanía de las naciones.

Santiago Abascal ha asegurado que «vivimos un momento histórico en el ámbito internacional», poniendo de relieve que el nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos «pone a Europa antes su espejo», obligando a las naciones a que elijan entre el eje atlántico con Norteamérica o la alianza con China y sus aliados. En este sentido, se ha constatado la preocupación por el acercamiento de varios países europeos a Pekín, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, ha alertado contra las amenazas que sufre la libertad de expresión en Occidente, en especial a través de la cancelación cultural y el control de la mayoría de los medios de comunicación convencionales. A pesar de ello, en la reunión se ha constatado que estamos ante una gran oportunidad y que es crucial ampliar y fortalecer las actuales alianzas a través de la labor de la Fundación.

Durante el encuentro, se ha analizado la situación política que se vive en distintos países europeos, como Alemania, Francia o Austria, así como la realidad política en Iberoamérica con los intentos del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla por seguir implantando regímenes totalitarios como los que rigen actualmente en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

El Consejo Asesor Internacional (CAI) se constituyó como una herramienta estratégica —en sustitución del extinto patronato— para que la Fundación y su presidente puedan contar con la experiencia y el conocimiento de un grupo de personas de reconocida trayectoria en sus distintas áreas.