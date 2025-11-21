Arrasate planea repetir la misma alineación que ganó al Getafe para el partido de mañana en Villarreal ante el tercer clasificado, un rival que en casa se está mostrando intratable, con apenas un empate cedido en seis encuentros jugados. Sin embargo, pese a la indudable condición de favorito del anfritrión, el Mallorca no descarta ni mucho menos dar la sorpresa, y ahí están sus resultados recientes para demostrarlo.

En efecto, en las tres últimas visitas al campo del Villarreal se han conseguido una victoria y un empate, aunque es cierto que el antecedente más reciente fue un 4-0, encajado además en una primera parte para olvidar en la que el equipo mallorquinista fue totalmente arrollado. Algo que ahora se pretende evitar, y se toma como referencia el choque del Sánchez Pizjuán, en el que hasta ahora ha sido el único resultado positivo como visitantes en lo que llevamos de temporada.

De este modo, si no hay novedades de última hora en forma de problemas físicos -Arrasate comparece este viernes a mediodía ante los periodistas-, la alineación inicial en el estadio de La Cerámica sería la formada por Bergstrom, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Muriqi y Virgili, lo que significa que Morlanes volvería a arrancar, como ante el Getafe, de inicio desde el banquillo.

El Villarreal, por su parte, tiene muy en mente el partido del martes siguiente ante el Borussia Dortmund que es su última oportunidad de seguir con vida en la Champions, pero antes de eso van a afrontar el choque ante el Mallorca con el objetivo de conseguir una victoria que les permitiría cerrar su mejor arranque liguero en Primera División.

«El Mallorca es un rival complicado que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que intentar contrarrestarlos con nuestro fútbol y con nuestra capacidad en los contraataques. Repito: mente puesta solo en Mallorca. Ni se habla del partido del martes, simplemente estamos preparando el partido del sábado. Y el partido del martes, se empezará a preparar después del partido del sábado», dijo ayer el centrocampista canario Alberto Moleiro.