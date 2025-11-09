1-0. El Mallorca abrocha tres puntos que valen su peso en oro

Un gol de Muriqi en la primera parte permite al Mallorca abrochar tres puntos que valen su peso en oro tras 94 minutos de sufrimiento máximo en los que dio la sensación de que el Getafe podía empatar en cualquier momento. Sin embargo no fue así y el gran trabajo del equipo en defensa fue recompensado con la segunda victoria de la temporada en Son Moix, un resultado que permite al equipo abandonar la zona de descenso y dar un pequeño salto en la clasificación.

El Mallorca salió muy mentalizado de la necesidad de ponerse el mono de trabajo y asumir que iba a tocar picar piedra. Así, Omar Mascarell se incrustó por delante de los centrales y dotó al medio campo de una solidez de la que había carecido en los últimos partidos. Sería un movimiento táctico básico para explicar el resultado final.

La jugada no le salió mal a Arrasate. A los 12 minutos Samú Costa le regaló un pase maravilloso a Mojica, que antes de recibir levantó la cabeza para comprobar como Muriqi estaba solo en el punto de penalti. El colombiano dibujó desde la izquierda una asistencia perfecta y el kosovar, con la pierna derecha, machacó a placer a David Soria.

El 1-0 era un botín precioso y así lo entendió el equipo, que se dedicó a protegerlo con uñas y dientes aunque fuera a costa de entregarle el balón al Getafe y de regalarle casi todo el campo. Bordalás ordenó zafarrancho de combate, pero lo cierto es que se llegó al descanso sin que el Mallorca sufriera agobios con una única excepción, un error en la salida de Bergstrom que tuvieron que resolver al alimón Valjent y Maffeo bajo la misma línea de gol.

El meta finlandés, no obstante, tuvo la ocasión de reparar su error a los 55 minutos dejando para el recuerdo un verdadero paradón tras un disparo desde fuera del área de Sancris que buscaba el ángulo inferior de su portería, en la que fue hasta ese momento la mejor ocasión del Getafe en todo el partido. Mucho más clara fue la que tuvo Sergi Darder a los 72 minutos, cuando a bocajarro estrelló contra el cuerpo de Soria un pase de Antonio Sánchez.

Mallorca: Bergstrom (1), Maffeo (2), Valjent (2), Raíllo (2), Mojica (2), Omar Mascarell (2), Sergi Darder (1), Samú Costa (2), Virgili (1), Mateo Joseph (1) y Muriqi (2). Antonio Sánchez (1) por Virgili (63′), Asano (1) por Mateo Joseph (81′), Morlanes (1) por Sergi Darder (81′), Abdón (1) por Muriqi (87′)

Getafe: Soria (1), Iglesias (1), Duarte (1), Abqar (1), Rico (1), Milla (1), Arambarri (1), Mario Martín (1), Sancris (2), Liso (1) y Mayoral (1). Coba (1) por Liso (66′), Juanmi (1) por Sancris (75′), Djené (1) por Abqar (75′), Abu Kamara (1) por Sancris (75′), Nyon (1) por Rico (89′)

Árbitro: De Burgos Bengoechea (1). TA Arambarri

Goles: 1-0. Min.12: Muriqi

Incidencias: 17.507 espectadores en Son Moix