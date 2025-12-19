Antonio Vadillo: «Es una señal de que hacemos las cosas bien»

Antonio Vadillo valora muy positivamente el reconocimiento internacional recibido por el Illes Balears Palma Futsal en la gala de Mundo do Futsal y subraya el carácter colectivo de unos premios que vuelven a situar al club en la cima del fútbol sala mundial. Para el técnico, el galardón al Mejor Club del Mundo es una confirmación del camino recorrido. “Es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y tenemos que ponerlo en valor”, señala.

El entrenador jerezano destaca también los reconocimientos individuales, empezando por el de Luan Muller. Vadillo pone el acento en la trayectoria del guardameta desde su llegada a Palma y en el impacto que ha tenido en el crecimiento del equipo. “La carrera que lleva con nosotros es impresionante y es muy merecedor de este título. Ha demostrado estas últimas temporadas que es un jugador que marca diferencias”, explica.

También tiene palabras de felicitación para Neguinho, proclamado Mejor Jugador del Mundo, a quien considera parte de la historia reciente del club. Vadillo recuerda su evolución desde los primeros pasos en Palma y los valores que han marcado su crecimiento. “Desde la humildad, el trabajo, la perseverancia y su mentalidad competitiva ha demostrado ser lo que es hoy: uno de los mejores del mundo de nuestro deporte”, apunta.

A nivel personal, Vadillo reconoce la satisfacción que supone recibir por tercer año consecutivo el premio a Mejor Entrenador del Mundo, aunque insiste en relativizar los galardones individuales en un deporte colectivo. “No doy mucha importancia a los títulos individuales, pero para que te den valor tienen que ocurrir estas cosas”, admite. En ese sentido, el técnico agradece el apoyo recibido a lo largo de los años: “Lo primero es dar las gracias a mi club, a mi cuerpo técnico y a mi staff, no solo el actual, sino a todas las personas que me han hecho crecer”.

Vadillo es consciente de la dificultad que entraña mantener este nivel de excelencia durante varias temporadas consecutivas. “Son tres años seguidos y no es nada fácil, pero es gracias al trabajo de los jugadores, del equipo, del club y a los resultados que estamos obteniendo”, señala, convencido de que estos premios reflejan un proyecto sólido y bien construido.

Por último, el entrenador del Palma Futsal pone el foco en el trabajo que se realiza lejos de los focos y en la figura de José Tirado como uno de los grandes impulsores del crecimiento del club. “No solo es el trabajo increíble que ha hecho José, sino también el de toda la gente que está detrás, en las distintas áreas. Eso es lo que hace que el club sea cada vez más grande”, concluye, antes de lanzar una reflexión final: “Tenemos que ser conscientes de que algún día esto se acabará. Por eso hay que disfrutarlo ahora y valorar en el futuro todo lo que estamos construyendo”.