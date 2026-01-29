El alcalde de Palma bendice una posible vuelta de Tecnoturística: «Deberá enfocarse hacia la innovación»

El alcalde de Palma, el ‘popular’ Jaime Martínez, ha sido la primera autoridad en mostrar su apoyo a una eventual recuperación de la mítica feria Tecnoturística, que se celebraba en los años 90 en las instalaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. El Govern de Marga Prohens medita su vuelta, como adelantó este miércoles OKBALEARES. Jaime Martínez bendice la posibilidad y tiene claro el nuevo perfil: «Debe estar relacionada con el conocimiento turístico, la innovación y el talento».

En declaraciones a OKBALEARES, el alcalde de Palma asegura que la idea que estudia el Govern de Marga Prohens encaja perfectamente con los planes que tiene el Ayuntamiento para el futuro recinto ferial de Palma: «Precisamente el recinto ferial ha de servir para recuperar ferias históricas que se hacían antes, y Tecnoturística es una de ellas, como también acogerá la feria de la Construcción o una nueva versión con más espacio de la actual Horeca».

Martínez entiende que el atractivo futuro de Tecnoturística en el nuevo recinto ferial obliga a «darle un par de vueltas a la idea porque tiene que ser una feria diferente a la que se hacía, ligada al Distrito de Innovación de la ciudad y que apueste por el conocimiento turístico y la exportación de innovación y talento. Todo ello serán claves para dibujar un nuevo modelo a nivel nacional de internacional».

OKBALEARES publicó este miércoles en exclusiva que el Govern de la popular Marga Prohens ha empezado a darle vueltas a la idea de recuperar la que fuera mítica feria Tecnoturística. Fuentes muy próximas a la presidenta balear han confesado a OKBALEARES que la intención sería ubicar el evento en el nuevo recinto ferial de Palma que empezará a construirse en 2027.

Tecnoturística empezó a celebrarse en la década de los años 80 y nació como punto de encuentro del sector turístico. A los profesionales y al público en general se les presentaba lo último que la industria y la tecnología podían ofrecer a la principal actividad económica de Baleares. La organización corría a cargo de la empresa pública Fires i Congressos.

En Tecnoturística coincidían los estands de los expositores con foros de debate sobre el presente y el futuro del sector turístico. Entre un motivo y el otro, los más veteranos recuerdan que en aquellas fechas los profesionales del turismo quedaban allí para comer y pasar el día entero.

El evento se celebraba en unas instalaciones de Son Sant Joan de unos 22.000 metros cuadrados y tenía lugar habitualmente en el mes de noviembre. Llegó a contar con más de 600 empresas expositoras.

La feria tenía carácter bianual. Sin embargo, la última con esta periodicidad fue la celebrada en el año 2000. En 2002 no se llegó a organizar, pero en 2004 se le intentó dar un nuevo impulso. Fue la última en celebrarse y desde entonces no se ha vuelto a intentar organizarla ni ponerla en el calendario.

Eso ha sido así hasta ahora que, como adelanta OKBALEARES, el Govern de Marga Prohens ve en el futuro nuevo reciento ferial que ha proyecto el Ayuntamiento de Palma la oportunidad de resucitar la feria; eso sí, en una versión actualizada 3.0. El mundo que rodea al turismo no tiene nada que ver hoy con el de los años 80 ni con el de 2004. Otra coincidencia con el alcalde de Palma.

El recinto ferial de Palma empezará a construirse en 2027 y abrirá sus puertas en 2029. Estará ubicado junto al Hospital de Son Llátzer y ocupará una parcela de 40.000 metros cuadrados de los que más de una cuarta parte estará dedicada a espacios expositivos.