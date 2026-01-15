Alba Torrens, la nueva gran estrella del Azulmarino

El fichaje de Alba Torrens por el Azulmarino New Travel ha supuesto uno de los bombazos más impactantes del baloncesto femenino español en los últimos años. La legendaria alero mallorquina (Binissalem, 1989) regresa a casa tras varios meses sin equipo, después de finalizar su etapa en el Valencia Basket el verano anterior.

A sus 36 años, Torrens llega al líder indiscutible de la Liga Femenina Challenge, un equipo que ha firmado un inicio histórico: 15 victorias en 15 partidos, batiendo récords de la categoría. El conjunto palmesano, dirigido por Alberto Antuña, marcha con paso firme hacia el ascenso a la Liga Femenina Endesa, y la incorporación de una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto nacional eleva las expectativas a cotas inimaginables.

Para Alba, este movimiento tiene un componente muy especial. Cumple el sueño de jugar profesionalmente en Mallorca, algo que nunca había ocurrido en su dilatada carrera. Formada en las canteras del Bàsquet Inca y Sant Josep Obrer, Torrens inició su trayectoria profesional lejos de la isla (Segle XXI, Celta, Perfumerías Avenida, Galatasaray, Ekaterimburgo y Valencia), conquistando seis Euroligas, múltiples ligas nacionales, dos MVP de Euroliga y un palmarés impresionante con la selección española: plata olímpica, títulos europeos, mundiales y más de diez medallas.

En su presentación oficial, Torrens destacó el proyecto profesional del Azulmarino como razón principal de su decisión, aunque reconoció la emoción personal de volver a casa: «No esperaba volver a Mallorca y me siento muy afortunada». Aseguró llegar «para sumar», integrarse en un bloque sólido y ayudar al ascenso, meta que ilusiona especialmente: «Lo que me haría más ilusión es conseguir subir a la Endesa y jugar en Son Moix en la máxima categoría con el equipo de mi tierra»

.El club, por su parte, vivió una jornada histórica. Gabriel Subías, CEO de Azulmarino, lo definió como «un día grande» y «un lujo asiático» contar con una figura de su calibre, mientras que la afición mallorquina ya anticipa el debut en casa con enorme expectación. Este fichaje no solo refuerza un proyecto deportivo ambicioso, sino que también representa un bonito cierre de círculo para la mejor jugadora balear de todos los tiempos.