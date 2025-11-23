99-89. El Fibwi da la cara ante el favorito Obradoiro

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha caído por 99-89 ante el Monbus Obradoiro en un partido en el que los de Pablo Cano han luchado hasta el final. Los mallorquines han jugado un gran encuentro que comenzaba con Andersson asumiendo el papel anotador en el Monbus Obradoiro y con el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma jugando a un alto nivel defensivo llegándose a los primeros cinco minutos de partido con 14-12 en el marcador. Barcello hacía daño a los mallorquines con diez de los 21 puntos de los locales para poner el duelo en 21-15. Los de Pablo Cano no bajaban el pistón y no dejaban que el rival se marchase cerrándose el primer parcial con 29-26 en el marcador.

En el segundo cuarto, los mallorquines vivían un momento breve de desconexión que dejaba el duelo en 33-26 reaccionando los de Pablo Cano para poner el partido en 33-30 tras una buena acción de Matulionis y una canasta tras robo de Lucas Capabo. El acierto exterior de Monbus Obradoiro ponía el partido en 45-36 a cuatro minutos para el descanso. De nuevo reaccionaban los palmesanos eque se situaban a cinco del rival pero de nuevo el tiro exterior del Monbus Obradoiro ponía el partido en 48-40. Como en anteriores momentos, el equipo de Pablo Cano no bajaba el pistón y lograba dejar el marcador en 52-47 al descanso dejándolo todo abierto para los dos cuartos finales del partido

El tercer cuarto empezaba con los dos equipos equipos anotando en un intercambio de canastas en el que se mantenía firme el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma situándose el duelo en 63-59 en un partido en el que los mallorquines daban la cara y no se iban nunca del duelo llegándo a situarse con 65-67 en el marcador. Olle Lundqvist se echaba a su equipo a la espalda con varios puntos consecutivos que ponían el duelo en 71-67. Los palmesanos seguían sin bajar la intensidad y cerraban el cuarto con 76-71 tras un triple sobre la bocina de Lysander Bracey que les daba opciones para el cuarto final.

Emergía para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma la figura de Juan Bocca que con dos triples seguidos metía de lleno a los mallorquines en el partido poniendo el marcador en un ajustado 82-77. De nuevo la figura de Diogo Brito aparecía para Monbus Obradoiro para poner un triple que dejaba el duelo en 85-77. Buscaban los mallorquines acercarse a falta de cuatro minutos para el final situándose con 89-81 en el marcador. De nuevo el tiro exterior castigaba a los palmesanos que veían como el partido se ponía 94-82 a falta de dos minutos para el final del partido cerrándose el partido con 99-89 tras un sobresaliente esfuerzo de los mallorquines

MONBUS OBRADOIRO: Westermann (6), Barcello (17), Andersson (7), Barrueta (6), Dos Anjos (4). También jugaron Micah Speight (0), Kravic (12), Etxeguren (0), Galán (11), Quintela (7), Diogo Brito (14), Olle Lundqvist (15).

FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lucas Capalbo (14), Juan Bocca (4), Osvaldas Matulionis (4), Jon Ander Aramburu (10), Pedro Bombino (9). También jugaron Laron Smith (9), Loic Menuge (7), Óscar Siquier (0), Lys Bracey (10), Brian Vázquez (20),

PARCIALES: 29-26, 23-21, 24-24, 23-18.

ÁRBITROS: Morales García Alcaide, Rodriguez Fernández. Piñeiro Amondaray. Sin eliminados por faltas personales.

INCIDENCIAS: 4.429 espectadores en el Multiusos Fontes do Sar.