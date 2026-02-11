Sánchez fulmina a la delegada en Ceuta por no confrontar con el PP y nombra al líder del PSOE local

El Gobierno de Pedro Sánchez ha consumado un nuevo movimiento de control político al destituir a Cristina Pérez Valero como delegada del Gobierno en Ceuta y sustituirla por Miguel Ángel Pérez Triano, actual secretario general del PSOE en la ciudad autónoma. La decisión, formalizada en el Consejo de Ministros sin hacer mucho ruido, es un claro intento de reforzar el aparato socialista en una plaza donde el Partido Popular de Juan Vivas mantiene una posición hegemónica desde hace décadas.

Pese a su gestión institucionalmente reconocida, caracterizada por la búsqueda de acuerdos y su defensa del diálogo interadministrativo, Pérez Valero ha sido apartada por no alinearse con la estrategia partidista del PSOE en un momento en que Moncloa acelera la maquinaria electoral con la vista puesta en 2027. Su lealtad institucional, que incluyó cooperación fluida con el Gobierno ceutí -dirigido por el PP-, ha sido percibida en Ferraz como un obstáculo para la ofensiva política del socialismo en Ceuta.

El nombramiento de Pérez Triano, una figura abiertamente política y de aparato, representa un giro de guión impulsado desde Madrid para transformar una institución clave del Estado en una plataforma de visibilidad partidista. La Delegación del Gobierno deja así de ser una herramienta de coordinación entre administraciones para convertirse en un instrumento al servicio del PSOE, en un contexto de creciente tensión social, presión migratoria y desafíos en materia de seguridad y convivencia.

Con este relevo, Pedro Sánchez suma ya cuatro delegados del Gobierno en Ceuta desde que llegó a La Moncloa, una cifra que refleja la inestabilidad y el uso partidista de una institución que debería actuar con neutralidad y en defensa de los intereses generales del Estado, y más aún en una ciudad con singularidades estratégicas y geopolíticas evidentes.

Fuentes del propio partido socialista aseguran a OKDIARIO Andalucía que este cese no es más que un castigo encubierto por no confrontar directamente con el Gobierno autonómico de Juan Vivas, en lugar de priorizar los intereses de partido. El Ejecutivo socialista, lejos de premiar la gestión, opta por blindarse políticamente, anteponiendo su proyecto electoralista a la estabilidad institucional.