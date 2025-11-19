Sánchez inaugura mañana la ampliación del puerto de Ceuta construida por la ‘pagamordidas’ Acciona

Pedro Sánchez se ha desplazado este jueves a la localidad de Ceuta para inaugurar la nueva estación marítima del Puerto de la ciudad autónoma, una obra que le fue adjudicada a la empresa Acciona, hoy en el ojo del huracán tras haber desvelado la UCO las mordidas que esta empresa presuntamente pagó a la trama de Santos Cerdán para lograr contratos. Sánchez presidirá el acto de presentación de las instalaciones de la nueva terminal marítima ceutí a partir de las 12:30 horas. Estará acompañado del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, y de la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez.

La obra de esta ampliación del Puerto de Ceuta fue adjudicada en el año 2022 por la Autoridad Portuaria de Ceuta a Acciona Construcción por algo más de 16,5 millones de euros. El objetivo era construir la nueva terminal de pasajeros que permitiera mejorar y facilitar la conexión entre la ciudad y la Península. Está previsto que el nuevo edificio, que este jueves inaugurará Pedro Sánchez, comience a funcionar a partir del 2 de diciembre. La obra fue diseñada por el estudio de arquitectura Antón-Pacheco, que esta semana ha agradecido a «la Autoridad Portuaria de Ceuta, Ineco y Acciona» el haberla hecho posible.

Acciona, la empresa adjudicataria de esta ambiciosa obra, ha sido relacionada por la UCO con la trama del PSOE liderada por Santos Cerdán para el cobro de comisiones ilegales a cambio de influir en la adjudicación de proyectos de obra pública. Según el informe, existió «una operativa común mediante la cual Acciona y Servinabar [la empresa de Santos Cerdán]» firmaban «un memorándum ante el inicio del expediente de las obras», de forma que esta empresa obtuviera un «2% neto del importe de la adjudicación», pese a que su implicación final en las obras fuese «nula o insignificante».

El informe policial concluye que los ingresos procedentes de UTEs, sumados a los 2.327.624 euros transferidos directamente desde Acciona Construcción, suponen que «al menos el 75,33% de los ingresos totales percibidos por la sociedad administrada por Antxon Alonso en el periodo investigado» tiene su origen en la constructora multinacional. La relación Acciona-Servinabar ha generado un flujo económico de 6.707.294,67 euros entre 2015 y 2025. Una cifra que, según la Guardia Civil, constituye «su principal fuente de ingresos» y que ahora deberá explicar ante el Tribunal Supremo si respondía a servicios reales o a un entramado de comisiones encubiertas.

Además, según reveló en su día OKDIARIO, la propia Acciona llegó a ser colaboradora de la cátedra de Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno explicó que la empresa, junto a varias más, había «contado» con ella y su equipo para «formar a sus profesionales», e incluía su logo entre las firmas que colaboraban con ella.