Moreno lamenta una sociedad cada vez «más polarizada»: «Hay que caminar juntos pese a la discrepancia»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha lamentado la polarización de la sociedad española, que está cada vez más dividida en «bandos». El líder del PP andaluz ha defendido la «pluralidad y la diversidad» y que Andalucía sea capaz de encontrar «puntos de encuentro» y de «caminar juntos» pese a las «discrepancias». «Tenemos un problema, la sociedad cada vez más polarizada y terminamos por polarizarlo todo», ha expresado durante su intervención en el Foro Oportunidades de Futuro celebrado por el PP de Andalucía en Sevilla

Moreno ha señalado su satisfacción por el proyecto político de los populares en Andalucía, que coincide «con los anhelos, con los deseos y los objetivos» de muchos sectores de la sociedad. El líder del PP ha expresado la «inquietud» que los andaluces sienten por el futuro, en especial por temas como la inteligencia artificial, o los retos en materia educativa o de los servicios públicos.

«Todo eso inquieta, pero creo que Andalucía, y lo digo con la máxima humildad, ha tomado una senda, con sus luces y con sus sombras, que es la de querer estar entre los primeros, querer competir con los primeros y querer sacar la máxima potencialidad a un territorio que tiene condiciones más que favorables para ser una de las economías más atractivas y desarrolladas de España y de Europa», ha dicho Moreno durante su discurso.

El presidente andaluz ha pedido la ayuda de los distintos sectores de la sociedad andaluza para seguir avanzando «desde la propuesta y también desde la crítica». «Evidentemente, acertamos algunas veces y otras erramos, pero siempre lo hacemos con la voluntad de mejorar», ha expresado Moreno.

El líder popular ha expresado la intención de su partido de incorporar «propuestas, inquietudes y recetas» para trasladarlas a su «proyecto político» y ampliar su capacidad de «gestión y de representación». Moreno está convencido de que Andalucía es una tierra «mejor preparada» que otras para afrontar los retos de futuro: «Creo que tenemos más preparación, más formación en nuestra sociedad, y una sociedad más cohesionada y más consciente de lo que somos como andaluces y de lo que podemos aportar».