Moción de censura contra el alcalde de La Campana (Sevilla) por marcharse al PSOE: «Es una traición»

Siete de los 10 concejales de Juntos por La Campana han registrado una moción de censura contra el alcalde del municipio sevillano de La Campana, Manuel Fernández Oviedo, tras su decisión de abandonar la formación local y afiliarse al PSOE.

La iniciativa se produce después de que el regidor anunciara el pasado 29 de diciembre, a través de sus redes sociales, su incorporación a las filas socialistas con la intención de concurrir como candidato en las elecciones municipales de 2027. En ese mensaje, Fernández Oviedo justificó el cambio por su identificación con «los valores y principios» del PSOE y su compromiso con la «justicia social, la igualdad de oportunidades, el progreso y la defensa de lo social».

Desde Juntos por La Campana, los ediles promotores de la moción sostienen que el mandato recibido en las urnas fue para el proyecto de la formación y no para decisiones individuales. «Los votantes eligieron al equipo de Juntos por La Campana. Si alguien no nos quiere, no vamos a obligarlo a que se quede con nosotros», han señalado en un comunicado difundido en redes sociales, en el que califican la iniciativa de «decisión valiente» y reivindican su «compromiso» con el municipio.

El alcalde ha respondido con dureza, acusando a los concejales de anteponer «sus sillones y rencores personales» al «bienestar de los vecinos». «El proyecto de progreso ha sido traicionado desde dentro. Esta moción no es contra mí, es contra La Campana. Es un intento de frenar en seco un motor que ya estaba en marcha. Es la política de los despachos cerrados intentando anular la política de las calles abiertas», ha afirmado en redes sociales, donde ha compartido una entrevista concedida a Onda Cero Lora del Río.

El pleno para debatir la moción de censura está previsto para el próximo martes 3 de febrero. En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con 10 concejales de Juntos por La Campana, dos del PSOE y uno de Con Andalucía.