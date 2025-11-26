Mínimas de 2 grados: la AEMET confirma las zonas de Andalucía más afectadas por el frío y pide que nos preparemos

La AEMET confirma las zonas de Andalucía más afectadas por el frío y pide que nos preparemos. Será mejor que empecemos a visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca en esta zona del país. El sur que hasta ahora se ha mantenido intacto con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es momento de aprovechar al máximo estos próximos días.

El frío es algo propio de esta estación del año, pero cuidado, que de la manera que ha llegado estos días, estamos ante un cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tocará estar pendientes de un cambio que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales. Mínimas de hasta 2 grados es algo que está a punto de pasar en Andalucía.

Se esperan mínimas de 2 grados en esta parte del país

Puede que esta mínima sea una de las que realmente nos afecten de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar suponiendo un extra de buenas sensaciones que será lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos hará cambiar de planes este fin de semana.

Este frío que será más intenso de lo que nos imaginaríamos, puede acabar siendo la antesala de algo más. Una situación del todo inesperada que puede ser la que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Una novedad que, sin duda alguna, acabará siendo motivo de grandes cambios en Andalucía.

Una de las comunidades en las que el veroño, esa especie de verano que se alarga en el tiempo acabar siendo cada vez más y más. Siendo uno de los que podemos empezar a pensar a hacernos preparar con este giro destacado del tiempo.

Las zonas de Andalucía más afectadas por el frío que llega

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Llega un destacado cambio de tendencia que nos golpeará de lleno en una zona del país que se prepara para lo peor.

La previsión del tiempo de Andalucía no deja lugar a dudas: «Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en Sierra Morena y el interior oriental, donde podrían ser localmente moderadas; máximas en descenso en el litoral mediterráneo, y sin cambios o en ascenso en el resto. Vientos flojos, variables en la vertiente mediterránea y de componente norte en las demás zonas, con intervalos moderados en el litoral atlántico. Levante moderado en el Estrecho».

Tal y como nos explican para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una situación de estabilidad en la Península con predominio de cielos poco nubosos o despejados a excepción del tercio norte donde se darán cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Cantábrico y Pirineos, donde nevará a una cota que subirá de 800/1000 metros hasta 1500/1800m. También se dará nubosidad baja matinal zonas de la meseta Norte con tendencia a ir despejando. En Baleares, cielos nubosos en el este del archipiélago con chubascos en Menorca que podrían afectar ocasionalmente a Mallorca y tendencia a abrirse claros. Cielos poco nubosos en las Pitiusas. En Canarias, cielos nubosos en las islas montañosas con precipitaciones en los nortes que también podrían afectar ocasionalmente al resto, e intervalos nubosos en las islas más orientales. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y montañas del norte.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la Península, más acusadamente en montañas de la mitad norte, manteniéndose con pocos cambios en zonas bajas del oeste y dándose algunos descensos en litorales de Alborán y del sureste. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el tercio este peninsular y en general con pocos cambios en el resto. Se darán heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y este de la Sur; moderadas incluso localmente fuertes en Pirineos».