Un incendio obliga a desalojar 20 viviendas en Monachil (Granada)

Al menos 20 viviendas han tenido que ser desalojadas de manera preventiva este sábado 18 de octubre por la tarde tras registrarse un incendio en una cochera comunitaria situada en la calle Chico Colorín, en la pedanía de El Barrio de la Vega, en Monachil, Granada. Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad y bomberos, que trabajaron para controlar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.

El Teléfono de Emergencias 112 recibió la primera alerta a las 13:20 horas, tras lo cual se activó la sala coordinadora, encargada de organizar los recursos necesarios para luchar contra las llamas. De inmediato se desplazaron al lugar los Bomberos de Granada, junto con efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron en el control del perímetro y en la evacuación preventiva de los residentes.

El desalojo de las viviendas se realizó de forma ordenada, evitando que los vecinos sufrieran daños por la acumulación de humo proveniente de la cochera. Según los reportes oficiales, el incendio afectó principalmente a un vehículo que quedó completamente calcinado, sin que se registraran daños personales entre los residentes ni entre los miembros de los cuerpos de emergencia.

Los bomberos intervinieron con rapidez y lograron extinguir el fuego en el menor tiempo posible, evitando su propagación a otras zonas de la cochera y a los inmuebles cercanos. Además, realizaron tareas de ventilación y de revisión del resto de vehículos y estructuras para garantizar que no quedasen focos activos que pudieran reavivar el incendio.

Las autoridades locales se mantuvieron en el lugar durante varias horas, supervisando la vuelta de los vecinos a sus hogares y asegurándose de que el entorno fuera seguro. Los servicios de emergencia también recordaron a la población la importancia de seguir las indicaciones de los bomberos y la Policía en este tipo de situaciones, subrayando que la prevención y la evacuación ordenada son clave para minimizar riesgos.

La rápida actuación de los Bomberos de Granada y de los cuerpos de seguridad permitió evitar daños mayores.

El 112 Andalucía destacó en su nota que la colaboración entre los vecinos y los servicios de emergencia fue fundamental para que el suceso no derivara en un incidente más grave, y recomendó revisar las instalaciones comunitarias de manera periódica para prevenir futuros incendios en garajes y zonas de aparcamiento.