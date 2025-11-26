Un hombre estrangula a su pareja de 25 años en Campillos (Málaga) y se entrega a la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años acusado de estrangular a su pareja, una mujer de 25 años, en el domicilio que ambos compartían en Campillos (Málaga).

El hombre ha acudido a las dependencias de la Guardia Civil en Martos (Jaén) en torno a las 13:00 horas de este miércoles para confesar el crimen, que habría cometido esta misma mañana, según han apuntado a Efe fuentes próximas a la investigación.

La Guardia Civil se ha trasladado a la dirección de Campillos aportada por el hombre y ha encontrado el cadáver de la mujer, que presentaba signos de estrangulamiento. Acto seguido, los agentes han procedido a la detención del asesino confeso.

El hombre ha relatado en el cuartel de Martos que no sabía si había matado a su pareja, pero que en cualquier caso la había intentando estrangular.

Según las citadas fuentes, ambos han figurado en el sistema VioGén (ella como víctima y él como agresor) con parejas anteriores, pero ahora sus expedientes estaban inactivos y no constaban antecedentes de violencia machista entre ellos.