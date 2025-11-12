Detenido un hombre de 61 años por intentar estrangular a su pareja de 29 en un descampado de Sagunto

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunto (Valencia) a un varón de origen español y 61 años de edad tras agredir e intentar estrangular a su pareja, una mujer hondureña de 29 años, en un descampado frente a un hotel. El presunto agresor había forzado previamente a la mujer a subirse en el vehículo. Pero la chica logró zafarse y refugiarse en el interior del hotel antes citado. Allí, fue localizada y puesta a salvo por los agentes. Todo ello, según ha confirmado la Policía Nacional. El hombre ha sido detenido como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y malos tratos en el ámbito familiar. la mujer fue trasladada a un centro sanitario para su exploración médica a consecuencia de las heridas sufridas en el rostro.

La intervención de la Policía se ha producido sobre las 22:15 horas de este miércoles, una vez los agentes han sido alertados de una fuerte discusión de una pareja en las inmediaciones de un hotel de Sagunto. Según los testigos transmitieron a la Policía, el varón había agredido a la mujer y la había introducido a la fuerza en el coche. Mientras todo ello sucedía, los testigos habían escuchado también a la víctima pedir ayuda a gritos.

Los agentes localizaron al supuesto agresor cuando realizaban batidas por la zona. El hombre estaba apunto de subirse de nuevo al coche y reanudar la marcha. Pero, en ese momento, resultó interceptado. El detenido estaba alterado y dubitativo, según la Policía, en torno al paradero de la mujer, alegando que la había dejado en un descampado próximo al hotel.

La chica se había refugiado en el hotel y se hallaba escondida en los baños de la recepción. Estaba muy alterada y temerosa de volver a encontrarse con su pareja. La mujer relató a los agentes que el detenido y ella habían viajado juntos desde Madrid. Y que tras una fuerte discusión, el hombre le propinó un puñetazo en la cara. Y luego la introdujo por la fuerza en el vehículo. Después, puso el seguro de las puertas sin permitir que la chica saliera. No obstante, ella había conseguido en un primer momento zafarse del hombre. Pero él le dio alcance.

Luego, la llevó a una zona apartada. Allí, le arrebató el bolso con sus pertenencias, la dejó incomunicada, además de «agredirla físicamente, empujándola, llegando a asfixiarla en el suelo», según la Policía. De hecho, debido a la fuerte presión ejercida por el hombre, la mujer estuvo a punto de perder la consciencia, según las mismas fuentes. Fue entonces, cuando consiguió zafarse y escapar para refugiarse en el hotel antes mencionado.