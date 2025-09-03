Detenido un hombre por intentar estrangular y amenazar a su madre con un machete en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), en colaboración con la Policía Nacional, detuvo el pasado domingo a un joven acusado de agredir a su madre, a la que llegó a estrangular hasta dejarla semiinconsciente y posteriormente amenazar con un machete. La rápida actuación policial evitó un desenlace más grave y permitió incautar varias armas blancas en el entorno del detenido.

Los sucesos ocurrieron en la noche del 31 de agosto, cuando los Servicios de Emergencias recibieron un aviso alertando de un episodio de violencia en un domicilio de la capital tinerfeña. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar, acompañados poco después por efectivos de la Policía Nacional.

En un primer momento, la vivienda parecía vacía. Sin embargo, un hombre salió al encuentro de los agentes y mostró colaboración aparente, llegando incluso a enseñar que «no había nadie» en el interior. Minutos después apareció la madre del sospechoso, aterrorizada, quien relató la agresión sufrida.

Según su testimonio recogido por las autoridades, su hijo irrumpió en la casa y, tras «sujetarla con violencia», la estranguló hasta dejarla sin apenas respiración, impidiéndole salir del domicilio. La mujer explicó además que, tras marcharse, su hijo regresó poco después armado con un machete, con el que la amenazó gravemente con quitarle la vida.

🚔 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz, en coordinación con la Policía Nacional, intervinieron el pasado domingo en un grave episodio de violencia en el ámbito familiar en la capital. @santacruz_ayto pic.twitter.com/YwTIiyseAT — Policía Local SC Tenerife (@PoliciaLocalSC) September 2, 2025

¿Cómo consiguió escapar?

La víctima logró mantener la calma y, fingiendo la necesidad de salir a fumar, convenció a su hijo de que le permitiera abandonar la vivienda. Una vez en la calle, aprovechó para huir hasta la casa de un vecino, desde donde alertó a la Policía.

Cuando los agentes regresaron al lugar, el sospechoso negó los hechos, pero en el registro se hallaron varios objetos peligrosos, entre ellos cuchillos y un machete escondido bajo un coche, presumiblemente para evitar su decomiso.

El individuo fue detenido de inmediato acusado de delitos de malos tratos en el ámbito familiar, amenazas graves y tenencia de armas blancas. La operación concluyó con la incautación de varios objetos de gran peligrosidad.