El detenido por el asesinato de su novia de 25 años en Campillos ya fue denunciado por una ex pareja

El hombre de 28 años detenido este miércoles por el asesinato de su pareja en Campillos (Málaga) ya había sido denunciado por una ex novia y estuvo incluido en el sistema VioGén. La víctima, de 25 años, también figuró en la base de datos del Ministerio del Interior tras sufrir malos tratos de una ex pareja. No obstante, ambos expedientes estaban inactivos y no existía ningún antecedente de violencia machista entre ellos.

A las 13:00 horas de este miércoles, el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén), a una hora y 40 minutos en coche de Campillos, y contó a los agentes que esa misma mañana había intentado estrangular a su novia, aunque no sabía si la había matado.

La Guardia Civil acudió a la dirección facilitada por el sospechoso y en la vivienda encontró el cadáver de la joven con signos de estrangulamiento, aunque aún faltan por conocer los resultados de la autopsia.

Según informa Sur, la víctima se había mudado hace dos meses a Campillos para vivir con su padre en el barrio del Paulano. En el domicilio familiar residía también su novio, que un día antes del crimen avisó a sus compañeros de la finca agrícola de que el miércoles no iría a trabajar.

El Ayuntamiento de Campillos ha decretado tres días de luto oficial y ha suspendido tanto el pleno como el resto de actos institucionales programados para estos días. El pueblo, de unos 8.500 vecinos, se ha echado a la calle. «Concha no ha perdido la vida, a Concha la han asesinado. Campillos está totalmente conmocionado por este deleznable suceso. No hay que ser tibios con la condena ni adoptar posturas equidistantes. Hay que ser firmes y contundentes», ha declarado el alcalde, Daniel Gómez (PSOE), durante el acto celebrado este jueves a las puertas del consistorio. Los presentes han guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima.

El detenido, natural de Martos, está pendiente de pasar a disposición judicial.

Dos crímenes machistas en 4 días

El de Concha es el segundo crimen machista en Málaga en sólo cuatro días. El pasado sábado, en Rincón de la Victoria, una mujer fue presuntamente asesinada con un arma blanca por su ex marido, del que estaba en proceso de separación. La víctima, María Victoria, tenía 60 años. El hombre, de 61, fue detenido y enviado a prisión provisional.

Ambos crímenes se han producido en el entorno del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A falta de confirmación oficial, seis de los 13 asesinatos machistas registrados en Andalucía en 2025 –casi la mitad– han tenido lugar en la provincia de Málaga.