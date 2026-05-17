¿Cuántos votos son un escaño en Andalucía?

¿Cuántos votos hacen falta para conseguir un escaño en Andalucía? Cuando llegan unas elecciones autonómicas, una de las dudas más frecuentes es cuántos votos hacen falta para conseguir un escaño. En el caso de Andalucía, que celebra elecciones al Parlamento este 17 de mayo, la respuesta no es fija, ya que el sistema electoral no establece un número concreto de votos por diputado.

El resultado depende de factores como la participación, la distribución del voto entre partidos y el reparto final en cada provincia.

¿Cómo funciona el sistema electoral en Andalucía?

Las elecciones autonómicas andaluzas se rigen por un sistema proporcional con fórmula D’Hondt y circunscripciones provinciales. Esto significa que:

Cada provincia reparte sus propios escaños.

Los partidos compiten solo con los votos obtenidos en ese territorio.

solo con los votos obtenidos en ese territorio. El Parlamento andaluz está formado por 109 diputados.

está formado por La asignación depende de la población de cada provincia.

Además, existe un umbral mínimo del 3% de los votos válidos en cada provincia para poder acceder al reparto de escaños. Si una candidatura no lo supera, queda fuera automáticamente.

¿Cuántos votos cuesta un escaño en cada provincia?

Los resultados de las elecciones andaluzas de 2022 permiten hacer una estimación aproximada del número de votos necesarios por escaño, aunque no existe una cifra oficial fija:

Sevilla: 45.700 votos.

45.700 votos. Cádiz: 39.700 votos.

39.700 votos. Málaga: 38.500 votos.

38.500 votos. Granada: 36.200 votos.

36.200 votos. Córdoba: 30.500 votos.

30.500 votos. Jaén: 27.000 votos.

27.000 votos. Almería : 23.800 votos.

: 23.800 votos. Huelva: 20.100 votos.

Estas cifras pueden variar en cada elección en función de la participación y del comportamiento del voto.

¿Cómo se calcula el reparto de escaños?

El sistema D’Hondt funciona mediante un cálculo matemático sencillo:

Se cuentan los votos de cada partido.

Se dividen entre 1, 2, 3, 4 y sucesivos números.

Se ordenan los resultados de mayor a menor.

Los escaños se asignan a los valores más altos hasta completar los disponibles en cada provincia. Este método favorece ligeramente a las formaciones más votadas, especialmente en provincias con menos escaños.

¿Por qué no existe un número fijo de votos por escaño?

No hay una cifra exacta porque el reparto depende de la competencia entre partidos. Cuanto más fragmentado está el voto, más varía el precio de cada escaño.

Por ejemplo, si se hace una media simple entre votos válidos y escaños, puede parecer que un diputado cuesta unos 10.000 o 12.000 votos. Sin embargo, en la práctica, ese cálculo no se cumple de forma uniforme, ya que algunos partidos necesitan muchos más votos para obtener representación y otros pueden lograrla con menos.