Compraventa de una recién nacida en Málaga por 3.000 €: la Policía rescata a la bebé e imputa a la madre

La Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha desarticulado en Málaga un caso de compraventa de una recién nacida por 3.000 euros, tras detectar irregularidades en la inscripción de la menor en un hospital de Málaga. La Policía ha rescatado a la bebé y la madre ha resultado imputada.

3.000 euros por la hija

Los hechos se investigan como un presunto delito de alteración de la paternidad y falsedad en documento público. La investigación ha revelado que la madre biológica había pactado con una pareja, que se encontraba en tratamiento de fertilidad, inscribir a la recién nacida como hija de ambos a cambio de 3.000 euros.

El hombre que figuraba como padre en el Registro Civil no es el progenitor biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió a formalizar la inscripción fraudulenta.

Contradicciones de la madre

Durante la comparecencia de la madre ante las autoridades, los agentes han detectado contradicciones sobre la identidad del supuesto padre, lo que confirmó las sospechas de un acuerdo previo para manipular la filiación de la bebé. Gracias a la rápida intervención policial y a una resolución de desamparo provisional emitida por la Junta de Andalucía, la entrega de la menor nunca llegó a producirse y la bebé se encuentra ahora bajo tutela de una familia de acogida urgente.

La madre biológica y la pareja implicada han sido imputadas por los delitos de alteración de la paternidad y falsedad en documento público. Las diligencias siguen abiertas para esclarecer si existió un acuerdo económico adicional o una planificación más amplia para consumar la inscripción fraudulenta.

Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia en los registros civiles y hospitales ante posibles fraudes relacionados con la filiación y la venta de menores, y subraya la rápida actuación de las fuerzas policiales para proteger a los más vulnerables.