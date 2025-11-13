Así ayudaron dos policías locales de Valencia a dar a luz a una madre: «El cordón umbilical estaba roto»

«He vivido mejor el parto de tu hija que el de mis hijos». Con esta espontaneidad se manifestaba un policía local de la ciudad de Valencia a la abuela de un bebé nacido con la colaboración de los agentes. Una reflexión que se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Y que sintetiza el trabajo efectuado a toda velocidad por los citados agentes tras recibir una llamada en la denominada Sala CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias), a primera hora de la mañana del lunes, en la que se les informaba de un posible parto domiciliario «y de que la familia estaba muy, muy nerviosa»: «Temían por la vida del niño», según relatan los propios policías.

A las 06:45 horas del lunes, policías locales del distrito de El Marítimo, en la ciudad de Valencia, se movilizaron a toda velocidad para auxiliar con carácter de máxima urgencia a una madre a dar a luz a su bebé en el El Cabañal. Se trataba de un parto extrahospitalario. En concreto, en un domicilio de los denominados Poblados Marítimos.

Varias patrullas se dirigieron hacia el lugar señalado. Y, en paralelo, otra patrulla más, esta de la Comisaría de Proximidad de Campanar, acompañó a un vehículo dotado de incubadora para que pudiese acudir al domicilio en el menor tiempo posible.

El aviso lo efectuó la pareja de la mujer que en esos momentos estaba dando a luz. Se trataba de una joven de 25 años. Luego, los policías escoltaron al Soporte Vital Avanzado que trasladó al neonato en incubadora hasta el Hospital Clínico de Valencia. En paralelo, otro equipo del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) evacuó a la madre hasta ese mismo hospital. Y, también, escoltados por una patrulla policial.

Ahora, los policías locales que tomaron parte en esa intervención para ayudar a traer al mundo al niño, han visitado a la madre y al propio bebé. Ambos gozan de buena salud.

En un vídeo reproducido en las redes de la propia Policía Local de Valencia, los policías relatan que la primera que entró en la vivienda fue una agente, junto a otra compañera. Encontró fue a la madre, con el bebé en brazos y con la cara «de asustada un poco». De inmediato, cogieron al bebé. Y llamaron al SAMU. Las agentes «tuvieron que pinzarle, con la mano el cordón umbilical, porque estaba roto. Y no dio tiempo a nada. Se quedó colgando del cordón. Fue algo muy rápido», explica uno de los policías.

Por su parte, la abuela del bebé, que también aparece en el mencionado vídeo, efectúa su agradecimiento a los agentes: «Damos las gracias a la Policía Local de Valencia. Y, en especial, a los del Marítimo. Gracias a ellos, tenemos a nuestro nieto y a nuestra nieta».

Los agentes entienden que, precisamente, gracias a la oportunidad que han tenido de participar en el parto, han podido «compartir una experiencia única e inolvidable». «Yo he vivido mejor el parto de tu hija que el de mis hijos», concluye uno de los policías intervinientes en el citado parto.