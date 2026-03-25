Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 25 de marzo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en el litoral mediterráneo, que irá amainando a lo largo del día.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de marzo

Cielo nublado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco a la mañana. Las temperaturas rondarán los 11 grados al amanecer, pero a medida que el sol, tímido, se asome a las 07:20, el termómetro ascenderá hasta los 25 grados en su punto álgido. El viento, que soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca de lo habitual.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de chubascos es casi inexistente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 80%, puede hacer que el aire se sienta algo pesado, especialmente al caer la tarde. Con la puesta del sol a las 19:40, Sevilla se despide de un día que, aunque nublado, promete ser placentero para quienes busquen disfrutar de un paseo al aire libre.

Córdoba: nubes y viento con posibles lluvias

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de expectativa, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento ante lo que está por venir. Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día que podría alterar la rutina habitual con ráfagas de viento y posibles lluvias.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 6 y 23 grados, con un viento que soplará a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La mañana será más tranquila, pero la tarde traerá consigo un aumento en la inestabilidad, con una humedad que podría sentirse agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 24 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 15 km/h, lo que aportará una agradable sensación térmica, ideal para disfrutar del día sin preocupaciones.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a aprovechar el tiempo, ya sea en un parque o en una terraza, disfrutando de un café y del buen tiempo.

Día ideal para actividades al aire libre en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 12°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser más fresca. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución. La tarde se presentará con un cielo ligeramente nublado y temperaturas que alcanzarán los 20°C, creando un ambiente agradable, aunque la humedad relativa podría hacer que se sienta un poco pesado.

Con 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:21 hasta su puesta a las 19:40, será un día propicio para actividades al aire libre. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un tiempo estable y fresco. La sensación térmica máxima podría llegar a los 21°C, lo que hará que la tarde sea muy placentera. En resumen, Cádiz nos ofrece un día atractivo, con un tiempo que invita a salir y disfrutar de la ciudad.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con un viento suave del noreste que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y tus gafas de sol.

Cielo despejado y brisa suave en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se prevé que la tarde traiga un cambio, con un cielo que se tornará parcialmente nublado. Aunque no se anticipan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 14 grados.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la luz del sol que brillará durante gran parte del día, perfecto para lucir ropa ligera y cómoda. Recuerda hidratarte bien y disfrutar de la belleza de la ciudad en este espléndido día de tiempo primaveral.

Almería: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 9°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad relativa variará entre el 40% y el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, especialmente al caer la noche.