13 de julio de 2021: el día más feliz de Paqui y Santos Cerdán

El mismo día -13 de julio de 2021- en el que Santos Cerdán asumía formalmente el cargo de secretario de Organización del PSOE, se publicaba en el BOE la adjudicación de la obra del Puente del Centenario de Sevilla. Resultado: el nuevo número 3 de Pedro Sánchez se acababa de embolsar una mordida de 1,8 millones por dicha obra, adjudicada a Acciona, a través de Servinabar, empresa de la que Santos era propietario al 45%. La adjudicación alcanzó un importe neto de 84,98 millones de euros. O sea, aquel 13 de julio fue para Santos Cerdán un día histórico: ascenso en Ferraz y, en paralelo, pelotazo multimillonario.

Y es que el Puente del Centenario de Sevilla le quitaba el sueño al dirigente socialista. Cómo sería que la UCO destaca una conversación, en abril de 2019, entre Koldo y Ábalos en la que el primero le trasladaba «la presión que estaba ejerciendo Santos sobre la licitación», llegando a decir «que estaba obsesionado con Sevilla, con el puente». El 24 de abril de ese año, la Dirección General de Carreteras «emitió resolución favorable por la que se aprobaba la solicitud de declaración de obras de emergencia para las obras de monitorización continua y trabajos previos para la sustitución de tirantes del Puente del Centenario».

El 28 de septiembre de 2020 se publicó el anuncio de licitación por procedimiento abierto con tramitación urgente. Meses después, en enero de 2021, el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, le comunicó a Koldo que en la obra del Centenario Acciona había resultado la propuesta más barata sin caer en baja temeraria. Finalmente, la empresa se hizo con el contrato. Objetivo cumplido, a la espera de su publicación en el BOE en julio de ese año.

A Cerdán, propietario -entonces oculto- de Servinabar en un 45% le había tocado el gordo, aunque sólo prestara un trabajador para la obra. En total: 1,8 millones de euros para Servinabar, en virtud de los distintos acuerdos firmados con Acciona, en los que se determinaba que la empresa de Cerdán y Antxon Alonso cobraría el 2 por ciento neto sobre el importe percibido por Acciona. Y la guinda: Pedro Sánchez nombraba a Cerdán secretario de Organización. Es fácil saber lo que Cerdán le dijo a su esposa: «Paqui, este día no lo olvidaremos jamás»