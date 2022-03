La vuelta a la ‘normalidad’ en los Oscar se convirtió en un espectáculo diseñado para levantar los pésimos registros de audiencia de 2021, con Will Smith ganando una estatuilla y desconcertando a los asistentes del teatro Dolby por una bofetada al comediante Chris Rock. La pregunta que muchos se hacen es si el guantazo de Smith al presentador Chris Rock ha sido una broma guionizada para ganar Chris Rock por parte de un show que cada vez pierde más espectadores o, por el contrario, una bofetada real como la vida misma.

Sea como fuere, la Academia de Hollywood ha mostrado su rechazo a cualquier forma de violencia por lo sucedido, aunque no ha hecho una mención concreta a la agresión.

«La Academia no acepta ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo», ha comunicado desde su cuenta oficial de Twitter.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022