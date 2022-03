Will Smith terminó la noche de ayer acudiendo a una de las fiestas que son tan habituales al terminar la ceremonia de los Oscar. El actor se llevó la codiciada estatuilla de Mejor Actor, pero de manera bochornosa antes, propinó un guantazo al humorista Chris Rock por hacer un chiste sobre la alopecia de su esposa. El protagonista de El método Williams volvió a su asiento y le gritó al Rock: “mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”. Todos, incluyendo espectadores, y los asistentes se quedaron de piedra al ver una reacción violenta de lo que parecía un incómodo gag, pero no, la agresión de Smith iba completamente en serio. Ahora todo el mundo se pregunta lo mismo ¿es este el final de su carrera? ¿Podría tener algún tipo de sanción?

Best Actor in a Leading Role goes to Will Smith for his incredible performance in 'King Richard' Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/y0UTX48214

En su discurso, el intérprete pidió disculpas a la Academia, pero se pasó la mayor parte del tiempo justificando su actitud con todo lo que ha tenido que aguantar en los últimos meses: “Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de nominados. Es un momento precioso, mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de El método Williams. El arte imita a la vida y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer cosas increíbles”.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022