La gala de los Oscar de este año 2022 ha tenido un protagonista absoluto: Will Smith. Y no por su trabajo en el mundo del cine. Ha sido el protagonista del momento más impactante y vergonzoso de la noche. El presentador, Chris Rock, hizo una broma sobre Jada Pinkett y Smith no dudó en defenderla recurriendo a la violencia.

La broma fue de muy mal gusto. El humorista Chris Rock se metió con la mujer de Will Smith hablando de su peinado: iba rapada porque sufre una enfermedad. Llegó a compararla con el teniente O’Neil, la película de Ridley Scott. Un comentario que hizo que el actor estallara a gritos y que incluso se levantara para abofetearle.

Tras agredirle, Smith ha vuelto a su asiento muy nervioso y ha continuado increpando al presentador: «¡¡¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!!!», ha dicho. En principio parecía parte del show, pero la cara desencajada de Chris Rock y las disculpas de Smith cuando recogió el Oscar a mejor actor dejaron claro que no lo fue.

Pero, ¿qué es lo que tiene exactamente Jada Pinkett? La mujer de Will Smith sufre un trastorno autoimune de alopecia que afecta a los folículos pilosos y deriva en la pérdida de cabello. Realmente se trata de una calvicie común, algo completamente normal en los hombres pero que no está normalizado en las mujeres.

Hace sólo unos meses, en diciembre de 2021, la propia Pinkett compartió en sus redes sociales un vídeo mostrando su rostro y explicando que sufre de alopecia. La mujer de Will Smith se mostró natural, sin el pañuelo que solía cubrir su cabeza y zanjando los rumores que apuntaban a que podía tener una enfermedad grave: «Todos saben que he estado luchando contra la alopecia».