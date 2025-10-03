El ‘Pueblo Más Bonito Del Mundo’ está a 90 minutos de Barcelona, según la Organización Mundial del Turismo

Cataluña es conocida por sus imponentes ciudades como Barcelona y Girona, así como por su litoral, que atrae a millones de turistas cada año. La sorpresa es que, más allá de las grandes urbes, uno sus rincones menos frecuentados fue destacado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como el Pueblo Más Bonito del Mundo.

Su autenticidad, preservación y oferta turística sostenible han sido clave para este reconocimiento. A 90 minutos de Barcelona, este enclave medieval ofrece una experiencia única, ideales para quienes disfrutan explorando lugares sin tanto turismo.

¿Cuál es el Pueblo Más Bonito Del Mundo según la OMT?

Ubicado en el Collsacabra, Rupit, con sus calles empedradas y casas de piedra del siglo XVII, es el gran galardonado de la OMT y un referente del turismo sostenible en España.

Sus edificaciones, perfectamente conservadas, cuentan con tejados de teja rojiza y balcones decorados con flores, creando un paisaje pintoresco que transporta al visitante a otra época.

Algunos de los atractivos más destacados de Rupit son los siguientes:

Puente colgante : inaugurado en 1945, conecta el casco urbano con las zonas de acceso. Es uno de los puntos más emblemáticos del pueblo y ofrece vistas panorámicas al entorno boscoso que lo rodea.

: inaugurado en 1945, conecta el casco urbano con las zonas de acceso. Es uno de los puntos más emblemáticos del pueblo y ofrece vistas panorámicas al entorno boscoso que lo rodea. Iglesia de San Miguel : de estilo barroco, su campanario ofrece una vista privilegiada de todo el municipio, ideal para quienes buscan una perspectiva diferente de Rupit.

: de estilo barroco, su campanario ofrece una vista privilegiada de todo el municipio, ideal para quienes buscan una perspectiva diferente de Rupit. Otros lugares destacados: la Plaza Mayor, la calle del Fossar y las ruinas del castillo medieval, construido sobre unas rocas en el año 1000. Estas zonas permiten explorar la historia y arquitectura del lugar en profundidad.

La increíble naturaleza que rodea al pueblo de Rupit

Rupit también destaca por su riqueza natural. Su entorno, formado por frondosos bosques y acantilados, es ideal para el senderismo. Entre las rutas más populares se encuentran:

Salto de Sallent : con 115 metros de altura, es la cascada más alta de Cataluña. Desde este punto se puede disfrutar de vistas espectaculares del Collsacabra.

: con 115 metros de altura, es la cascada más alta de Cataluña. Desde este punto se puede disfrutar de vistas espectaculares del Collsacabra. Bosque de las Rocas Encantadas : este paraje natural ofrece un recorrido sencillo entre formaciones rocosas y leyendas que cautivan a los visitantes.

: este paraje natural ofrece un recorrido sencillo entre formaciones rocosas y leyendas que cautivan a los visitantes. Ruta de las Fuentes de Rupit: un trayecto de 5 kilómetros que combina naturaleza e historia.

Cerca del municipio también se encuentra la zona volcánica de La Garrotxa, perfecta para los amantes de la geología y la fotografía.

Gastronomía local y turismo sostenible en Rupit

La cocina de Rupit refleja las tradiciones de Cataluña. Entre sus platos típicos destacan:

Escudella y carnes a la brasa : perfectos para los días fríos.

: perfectos para los días fríos. Embutidos artesanales : elaborados localmente, son un excelente recuerdo para llevar a casa.

: elaborados localmente, son un excelente recuerdo para llevar a casa. Cocas de anís: dulces tradicionales ideales para acompañar con café.

El municipio apuesta por el turismo sostenible. Las visitas guiadas organizadas por la Oficina de Turismo permiten conocer la historia y secretos del pueblo sin afectar negativamente el entorno.

Además, la circulación de vehículos está restringida en el interior, lo que garantiza una experiencia tranquila y respetuosa con el medio ambiente.

Cómo llegar y qué actividades realizar en Rupit, el Pueblo Más Bonito Del Mundo

Para visitar Rupit, se puede optar por diferentes medios de transporte: