‘Yellowjackets’ Temporada 2 se estrena en Movistar Plus+ el 24 de marzo

Una de las series que ha triunfado desde su estreno en 2021 en Movistar Plus+ es Yellowjackets . Ahora la plataforma de streaming ha anunciado el estreno de la temporada 2 de esta serie el próximo viernes 24 de marzo.

Una serie de suspense creada por Ashley Lyle and Bart Nickerson (Narcos). Yellowjackets obtuvo el premio Choice a mejor actriz de drama para Melanie Lynskey y ya ha sido renovada por una tercera temporada antes del estreno de la segunda entrega.

Las supervivientes de un accidente de avión

La serie Yellowjackets cuenta la historia de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino, que fueron las únicas supervivientes de un accidente de avión en el medio de la nada. Estas jóvenes tuvieron que hacer de todo para sobrevivir y llegaron a convirtieron en un clan salvaje.

Cada una ha intentado reconstruir su vida como ha podido y 25 años ninguna quiere recordar lo que sucedió. Según la sinopsis de Movistar Plus+: “Esto demuestra que el pasado nunca es realmente pasado y que lo que comenzó en aquel lugar está lejos de acabar”. En esta nueva temporada las protagonistas volverán a enfrentarse a sus miedos y a ese pasado que siempre vuelve.

El reparto de Yellowjackets Temporada 2

La segunda temporada de la serie vuelve a estar protagonizada por las conocidas actrices Melanie Lynskey (Castle Rock), Juliette Lewis (Camping), Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) y Tawny Cypress (Imborrable). Los actores Lauren Ambrose (Seis metros bajo tierra, Servant) y Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) se convierten en esta segunda entrega en personajes con bastante peso en la serie.

En Yellowjackets Temporada 2 destaca también el papel del actor Elijah Wood al que conocemos por su trabajo en la trilogía El Señor de los Anillos que interpreta a Walter, un detective que complicará las cosas a Misty (adulta) en maneras que ella ni espera.

En cuanto a las nuevas caras de esta temporada están los actores Lauren Ambrose (A dos metros bajo tierra, Servant) interpreta a la versión adulta de Van y Simone Kessell (Obi Wan Kenobi) se une al reparto la serie como la versión adulta de Lottie.

Yellowjackets Temporada 2 es una de las apuestas de Movistar Plus+ para esta primavera junto con las series El quinto día y la segunda temporada de la comedia Sentimos las molestias protagonizada por los actores Miguel Rellán y Antonio Resines.